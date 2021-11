China pide a las empresas de Taiwán que elijan bando tras castigar a un grupo empresarial

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de China y de Taiwán sobre la silueta de un avión de combate en esta imagen de ilustración tomada el 9 de abril de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

TAIPÉI, 22 nov (Reuters) - El Gobierno de China pidió el lunes a las empresas de Taiwán que operan en territorio chino que tracen una línea entre ellas mismas y los partidarios de la independencia de la isla, después de castigar a una importante empresa taiwanesa por supuestas infracciones comerciales.

China, que reclama la soberanía de Taiwán, de gobierno democrático, ha aumentado la presión sobre la isla para que acepte su sujeción a Pekín. El Gobierno chino dijo a principios de noviembre que haría responsables penalmente a quienes apoyen la independencia formal de la isla, incluidas las empresas.

La agencia oficial de noticias china Xinhua dijo a primera hora del lunes que diversa autoridades de toda China habían sancionado a grupo taiwanés Far Eastern, que tiene intereses que van desde hoteles hasta productos petroquímicos, por una serie de problemas de diversa índole -fiscales, seguridad contra incendios, etc.- en una investigación todavía en curso.

En un comunicado publicado a última hora del lunes, en el que respondía a una pregunta sobre si la medida estaba relacionada con la persecución por parte del Gobierno chino de las fuerzas "obstinadamente proindependentistas de Taiwán", la Oficina de Asuntos de Taiwán china no estableció un vínculo directo, repitiendo las acusaciones de Xinhua contra la empresa.

Pero añadió en otra frase que los partidarios de la independencia de Taiwán amenazan la paz y la estabilidad y perjudican los intereses del pueblo chino.

"Tanto ellos como sus empresas y financieros vinculados deben ser castigados de acuerdo con la ley", decía.

China da la bienvenida a las empresas taiwanesas, pero no permite que quienes apoyan la independencia de Taiwán ganen dinero en territorio chino, añadió la oficina.

"La mayoría de los empresarios y empresas taiwanesas deben distinguir lo correcto de lo incorrecto, mantenerse firmes, trazar una línea clara con las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán y tomar medidas prácticas para mantener el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho", dijo.

Aunque el grupo Far Eastern no ha respondido a las peticiones de comentarios de Reuters, una de sus unidades cotizadas, Far Eastern New Century Corp, dijo que sus operaciones textiles en China fueron inspeccionadas por las fuerzas del orden chinas en el segundo trimestre, que encontraron problemas en materia de impuestos, seguridad contra incendios y protección medioambiental.

La empresa añadió que había realizado casi todos los cambios exigidos, habiendo sido multada con 36,5 millones de yuanes (5,72 millones de dólares).

El Gobierno de Taiwán aún no ha hecho comentarios. Taiwán dice que ya es un país independiente llamado República de China, su nombre formal, y que Pekín no tiene derecho a hablar en su nombre ni a presionar a sus representantes elegidos.

(1 dólar = 6,3810 yuanes chinos renminbi)

(Reporte de Ben Blanchard; edición de Alex Richardson; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)