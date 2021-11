Carolina Marín: El Mundial sigue estando allí, pero mi foco está en recuperarme

/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Madrid, 22 nov (EFE).- La española Carolina Marín expresó este lunes durante la presentación del Campeonato Mundial de Bádminton Huelva 2021 que, aunque la opción de disputar esta competición sigue “estando allí”, su foco de atención está en recuperarse de su lesión y sentirse “cada día mejor de la rodilla”.

“No descarto nada, porque todavía me quedan días y alguna semana por delante, pero para mí lo que prima es la salud y hasta que no me sienta totalmente con confianza no volveré a competir”, señaló Marín durante el acto de presentación desarrollado en el pabellón de bádminton del Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

Marín sufrió a primeros de junio la rotura del ligamento cruzado y los dos meniscos de la rodilla izquierda, lo que le impidió disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con la duda sobre la presencia de la tres veces campeona mundial y medallista olímpica de oro en Río 2016, este certamen declarado “Acontecimiento de Excepcional Interés Público’ por el Gobierno de España incluirá el Mundial Senior y el Mundial Absoluto, citas que convocarán en Huelva a más de dos mil deportistas de 65 países y más de 30 mil visitantes entre el próximo 28 de noviembre y el 19 de diciembre.

“Huelva se ha volcado con el Mundial. En 2018, el Europeo allí fue un éxito organizativo y estamos seguros de que este Mundial va a ser el mejor de los que se han organizado”, expresó Andoni Azurmendi, presidente de la Federación Española de Bádminton (FESBA).

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal y el presidente del Comité de Desarrollo y Deporte de la Federación Mundial de Bádminton (BWF por sus siglas en inglés), David Cabello, también estuvieron presentes en esta presentación.

Esta será la tercera ocasión en la que España albergue esta competición tras haber tenido a Sevilla como sede en el 2001 y a Madrid en 2006.