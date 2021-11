Boric dice que chilenos tendrá que elegir entre un país más "inclusivo" o "exclusivo"

"No salimos a la calle para que todo siga igual", afirma Boric tras pasar a segunda vuelta en Chile =(Fotos+Live Video+Video+Infografía)= Santiago, 22 Nov 2021 (AFP) - El diputado de izquierda Gabriel Boric celebró el domingo su paso a la segunda vuelta presidencial en Chile y prometió sumar fuerzas políticas para enfrentar al ultraderechista José Antonio Kast, porque "no salimos a las calles para que todo siga igual".Con el 92,75% de las mesas escrutadas, el abogado Kast, de 55 años, aventajaba por 2,73 puntos a Boric, de 35 años, quien aseguró que "acá hay un proyecto transformador, serio y responsable, que asegura la mejor calidad de vida de todos ustedes". "No salimos a las calles para que al final del día se terminen persiguiendo las ideas de quienes piensan distinto, como propone el candidato del frente", agregó sobre Kast, a quien que enfrentará en el balotaje del 19 de diciembre."No salimos a las calles para que obliguen a las mujeres violadas a ser madre y se retroceda en el derecho a decidir sobre su cuerpo", agregó frente a las propuestas ultraconservadoras de Kast en temas sociales.Boric llegó como candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad -que reúne al Partido Comunista y al Frente Amplio- luego de haber apoyado el reclamo por un Chile menos desigual que se hizo sentir desde la revuelta social de 2019. El candidato más joven en la historia de Chile dijo asimismo que en la segunda ronda la decisión "es una sola: O avanzamos hacia un Chile más inclusivo y generoso o seguimos en la lógica del Rechazo, de la exclusión".Con miras al balotaje, Boric lanzó mensajes directos a sus rivales de partidos de centroizquierda, entre ellos Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. "En la unidad que tenemos que construir para ganar en esta segunda vuelta, no sobra nadie", dijo. De su lado Enríquez-Ominami fue el menos ambiguo tras reconocer su derrota: "Llamamos a una gran coalición para enfrentar a la extrema derecha". pb/yow