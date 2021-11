Bolivia.- Bolivia inviste al nuevo Estado Mayor de la Policía y anuncia una reforma del código disciplinario

08-07-2015 Agentes de la Policía de Bolivia. Las autoridades bolivianas han participado este lunes en la toma de posesión del nuevo Estado Mayor de la Policía, en un acto en el que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha anunciado una reforma del código disciplinario pues con el actual se ha "criminalizado" en muchos casos a los "buenos efectivos policiales". POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MARIO TAMA



El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, ha investido a los nuevos directores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Jhonny Chávez Bascopé; la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, José María Velasco Villarroel; y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Mario Medina Ordoñez.



"A los flamantes nuevos miembros del Estado Mayor y directores nacionales los exhorto a continuar con todo lo bueno que se hizo en la pasada gestión", ha pedido Del Castillo, quien también les ha instado a cambiar todo lo que no salió como se esperaba", informa el diario boliviano 'La Razón'.



Del Castillo ha pedido a la nueva plana mayor de la Policía en un acto celebrado en su sede general en La Paz que no ceje en su lucha contra la violencia, el crimen y el narcotráfico, especialmente en este último apartado, donde el Estado, ha subrayado, ha logrado importantes logros en el último año.



Durante la investidura, Del Castillo ha defendido la necesidad de estos cambios dentro de la Policía en cada uno de sus estamentos como condición fundamental para lograr una mayor eficiencia dentro de la institución, la cual, ha remarcado una vez más, no pertenece a ningún partido, sino al conjunto del pueblo boliviano.



En ese sentido, y con el objetivo de mejorar el funcionamiento del cuerpo, el ministro de Gobierno ha anunciado una próxima reforma del Régimen Disciplinario, puesto que la actual "en muchos casos" ha servido como "instrumento para criminalizar" a los "buenos efectivos policiales".



"Tenemos que analizar y reformular la Ley de Régimen Disciplinario que en muchos casos se ha convertido en un instrumento para criminalizar a buenos efectivos policiales y que no está cumpliendo su objetivo, que era sancionar las malas conductas", ha señalado Del Castillo.



Con el triunfo nuevamente del Movimiento al Socialismo (MAS) en las generales de octubre de 2020 llegaron también los cambios en las altas esferas de la Policía y las Fuerzas Armadas, después de que algunas facciones de los cuerpos de seguridad del Estado dieran por buenas las denuncias de fraude en las elecciones de 2019, prestándose como brazo ejecutor de las presiones para que el expresidente Evo Morales tuviera que renunciar a su triunfo cosechado en las urnas.