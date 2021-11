BofA es bajista en torno a mercados, ve impacto en tasas en 2022

(Bloomberg) -- Estrategas de Bank of America Corp. se muestran bajistas en torno a las perspectivas de los mercados para el próximo año e instaron a los inversionistas a concentrarse en mantener efectivo a medida que una inflación más rápida y tasas de interés más altas alteran la trayectoria de los precios de los activos globales.

En una nota a los clientes, estrategas encabezados por Michael Hartnett entregaron recomendaciones de comercio macro, incluidas posiciones largas en indicadores de volatilidad, petróleo, energía, dólar estadounidense y activos reales. Los inversionistas pueden esperar un “impacto en las tasas” en 2022, luego del “impacto en la inflación” de 2021 y el “impacto en el crecimiento” de 2020, escribieron.

“Por lo tanto, somos bajistas y creemos que la mantención del capital crecerá como tema el próximo año”, dijeron los estrategas bancarios.

Su pronóstico contrasta fuertemente con las opiniones alcistas de otros bancos de Wall Street, como Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., que estiman que los mercados de valores avanzarán a un ritmo más moderado el próximo año.

Los activos de riesgo subieron el lunes, lo que envió al S&P 500 a un nuevo máximo histórico, luego de que los inversionistas aplaudieran la nominación de Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal.

Los estrategas de Bank of America advirtieron que este es “un ciclo muy poco convencional” y que es muy poco probable que su término “siga un camino convencional”. Establecen paralelismos entre el contexto de inversión actual y la “estanflación temprana” de fines de la década de 1960 y principios de la de 1970.

En cuanto al argumento alcista para las acciones, los precios de los activos podrían seguir subiendo si la Fed está decidida a mantener las tasas reales profundamente negativas, escribieron.

