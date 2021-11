Bielorrusia.- Lukashenko afea a la UE que "ni siquiera haya estudiado" su plan para enviar a 2.000 migrantes

08-10-2021 Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha dicho que está "esperando" a que la Unión Europea responda a su oferta para acoger a unos 2.000 migrantes y refugiados y ha lamentado que el bloque "ni siquiera haya estudiado" una propuesta que, en principio, va dirigida principalmente a Alemania.



Lukashenko mantuvo la semana pasada dos conversaciones telefónicas con la canciller alemana, Angela Merkel, quien le habría "prometido" elevar al ámbito de la UE posibles vías de solución al "problema" de las fronteras bielorrusas, donde se agolpan miles de personas que avanzar hacia el centro de Europa, principalmente a través de Polonia.



"Estoy esperando a la decisión de la UE sobre los 2.000 refugiados", ha dicho Lukashenko, durante una reunión en la que ha pedido directamente al bloque que "se los lleve", según la agencia de noticias oficial BelTA. "Trataremos a estos migrantes a nuestra manera si Alemania no se los lleva", ha advertido.



El presidente bielorruso ha prometido "apoyar" a quienes quieren seguir su ruta europea, pero también a quienes "han expresado su deseo de volver a Irak, a Siria". En este sentido, ha anunciado la organización de otro vuelo de repatriación antes de que acabe noviembre, después del traslado de un primer grupo de iraquíes.



"Nuestra política en esta crisis migratoria seguirá siendo la misma. No haremos que nadie cruce la frontera de manera intencionada", ha añadido Lukashenko, acusado tanto desde la UE, en general, como desde Polonia, en particular, de promover la actual situación como medida de presión política.



Minsk, que niega por boca de su presidente cualquier voluntad de "confrontación", considera que es al contrario, que es Varsovia la que busca aprovecharse. En este sentido, Lukashenko ha afirmado que el Gobierno polaco quiere "desviar la atención" de sus propios "problemas".