Arranca una semana clave para elegir al próximo presidente de la Eurocámara

Imagen de achivo del interior del Parlamento europeo en Estrasburgo, Francia. EFE/EPA/FREDERICK FLORIN / POOL

Bruselas, 22 nov (EFE).- La carrera por renovar parte de los altos cargos comunitarios en el ecuador de la legislatura europea a principios de 2022 tiene esta semana su primera parada clave con la nominación del grupo más grande de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo, de su candidato a presidir el Parlamento Europeo.

Y es que, aunque bajo el acuerdo de reparto de cargos del verano de 2019 la presidencia del Parlamento en la segunda mitad de legislatura correspondería a los populares, el segundo grupo más grande, los socialdemócratas, se plantea cómo salvaguardar su relevancia en la cúpula comunitaria si pierden la presidencia de la Eurocámara.

El encuentro clave de esta semana tendrá lugar en Estrasburgo mañana por la tarde, cuando los diputados populares votarán entre sus colegas a su candidato para presidir la Eurocámara, quien tendrá que ganarse el apoyo de una mayoría del pleno en un voto en el mes de enero.

El grupo abrió la recepción de candidaturas oficiales el pasado miércoles y la cerró este mediodía, con tres interesados en el cargo. Son el austríaco Othmar Karas, la neerlandesa Esther de Lange y la maltesa Roberta Metsola, quien ya ha dirigido el pleno en varias ocasiones desde septiembre por la ausencia por enfermedad del italiano David Sassoli.

El perfil de Metsola o el de De Lange puede suponer un incentivo para los diputados más favorables al equilibrio de género o el geográfico, ya que desde que el Parlamento se elige por sufragio universal (1979) entre sus presidentes sólo ha habido dos mujeres, las dos francesas. Además, en todo este tiempo, solo dos de los presidentes de la Eurocámara no venían de uno de los países de mayor población de la UE.

En cualquier caso, sea quien sea el candidato popular, acudirá al voto definitivo en enero blandiendo el acuerdo de reparto de cargos de julio de 2019 por el cual el Partido Popular Europeo se quedaba la presidencia de la Comisión; los Socialistas y Demócratas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior; los liberales, el Consejo Europeo; y la presidencia del Parlamento Europeo se dividiría entre los socialdemócratas y los populares.

Tras la presidencia del socialista italiano David Sassoli, marcada por la pandemia y su ausencia por enfermedad los últimos dos meses, los populares reclaman su turno y cuentan, en principio, con el apoyo de los liberales de Renovar Europa y otros diputados del arco derecho del hemiciclo europeo.

Pero los socialdemócratas no planean ceder el testigo sin pelearlo: la líder del grupo, la española Iratxe García –reelegida esta semana para el resto de la legislatura- ha señalado en varias ocasiones que el acuerdo de 2019 ha perdido validez debido a los profundos cambios en el equilibrio de fuerzas en los gobiernos comunitarios, donde los populares europeos se han quedado sin jefes de Gobierno en los países más grandes del club comunitario.

Los socialdemócratas quieren reivindicar que, pese a la diferencia en escaños con los populares en el Parlamento Europeo, ya tienen en sus manos casi tantas jefaturas de Estado como la familia democristiana, por lo que, a su parecer, quedarse únicamente con la diplomacia europea (en manos del español Josep Borrell) no refleja fielmente el equilibrio de fuerzas en el continente.

Los socialdemócratas han establecido ya contactos con otros grupos en la Eurocámara y no descartan que otros cargos entren en juego en las negociaciones: el Parlamento debe renovar también sus vicepresidencias y cargos en comisiones e incluso el presidente del Consejo Europeo, el liberal Charles Michel, enfrenta la renovación de su cargo en marzo de 2022.