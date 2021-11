Argentina/Chile.- El Gobierno de Argentina se desvincula de las palabras sobre Kast de su embajador en Chile

El diplomático calificó al ganador de la primera vuelta presidencial de "antiargentino"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Argentina se ha desvinculado este lunes de las palabras de su embajador en Chile, Rafael Bielsa, que ha tildado al ganador de la primera vuelta presidencial del país, el ultraconservador José Antonio Kast, de "antiargentino".



"No. Es su análisis personal. Es su opinión y listo. Argentina va a trabajar con las autoridades que resulten electas", han indicado fuentes de la Casa Rosada citadas por el diario argentino 'Clarín'.



"La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de Derechos Humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales y que no teme decir su nombre, ha indicado Bielsa, que ha insistido en que "si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su antiargentino como una etiqueta más de las frases que pronuncia".



"Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresiones xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas", ha agregado.



'Clarín' recoge algunas de las palabras de Kast, que en una ocasión afirmó que "Argentina ya ha robado suficiente territorio a los chilenos", entre otras.



Por su parte, el Gobierno de Chile ha rechazado las declaraciones de Bielsa, que ha dicho que han tenido lugar "en términos inadecuados".



En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores chileno, el Gobierno ha señalado que las expresiones del embajador "representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".



Así, ha reiterado su "permanente disposición" a mantener con Argentina "las mejores relaciones políticas y diplomáticas, en el marco de la amistad histórica" que une a ambos países y del "respeto recíproco" que ambos pueblos "merecen".