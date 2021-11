Andorra.- El Gobierno de Andorra propone un pacto de Estado de Salud a los grupos parlamentarios

22-11-2021 El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, preside lareunión por pacto de Estado de Salud con las fuerzas parlamentarias CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA SFG



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Andorra ha presentado este lunes a los grupos parlamentarios una propuesta de pacto de Estado de Salud, durante una reunión en el Edificio Administrativo del Ejecutivo.



El objetivo es hacer a medio y largo plazo "una serie de acciones para evolucionar y mejorar el sistema sanitario del Principado", informa el Govern en un comunicado.



Con esta reunión se retoman los trabajos para lograr un acuerdo político transversal en salud iniciados antes de la pandemia.



El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha defendido en la reunión "trabajar, ahora más que nunca, de manera conjunta para afrontar los grandes retos actuales y futuros, y establecer un sistema sanitario sostenible, que garantice una atención de calidad".



Espot ha asistido al encuentro acompañado del ministro de Salud, Joan Martínez Benazet; y por parte de la mayoría han participado los presidentes de los grupos de Demòcrates y Liberals, Carles Enseñat y Ferran Costa respectivamente, además del representante de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi.



Por parte de la oposición, han asistido el presidente del grupo parlamentario de Socialdemòcrates, Pere López, y el presidente suplente del grupo de Terceravia, Joan Carles Camp.



PRINCIPALES COMPROMISOS



Los grandes compromisos planteados son el fortalecimiento de la gobernanza del sistema, la adecuación de los recursos humanos y materiales, y la mejora de un sistema de atención centrado en la persona.



La propuesta recoge "cómo la gestión de la pandemia se ha basado principalmente en la difusión y el control de las medidas de protección que hay que seguir, la rápida detección del virus y el aislamiento de los positivos y de sus contactos, y la adecuación de la asistencia sanitaria y la vacunación".



También contempla la coordinación establecida con les prestadores sanitarios, los colegios profesionales, las asociaciones, otros ministerios, los comuns --ayuntamientos-- y otras instituciones.



El Ejecutivo considera que el texto que se ha compartido "hace patente cómo la emergencia sanitaria ha de suponer una oportunidad de mejorar el sistema sanitario del país".



LA RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN



Desde el principal grupo de la oposición, el presidente del grupo Socialdemòcrata, Pere López, ha anunciado que presentarán una contrapropuesta por un pacto "adecuado", según explica el Partit Socialdemòcrata en un comunicado.



Los socialdemócratas no están de acuerdo con el documento presentado por el Ejecutivo porque "hay muchos puntos que no forman parte de la visión a largo plazo que debe tener un pacto de Estado de Salud".



El PS quiere que se trate de la eco-financiación, la sanidad gratuita en ciertos casos, la regulación de la actividad de los profesionales sanitarios y una mejora del sistema, con "una sanidad más próxima y una cartera de servicios más extensa".



López se ha comprometido a presentar la contrapropuesta antes del 15 de diciembre, cuando está prevista una nueva reunión para trabajar el pacto de Estado en Salud.



El grupo de Terceravia ha defendido una "posición de mano tendida para trabajar en beneficio del país", según expone la formación en otro comunicado.



"Hemos ido a escuchar qué nos proponían. No podía ser de otra forma. La pandemia nos ha enseñado la importancia de tener un sistema sanitario fuerte", ha dicho el presidente suplente del grupo, Joan Carles Camp.



"Después de este encuentro, en el seno del grupo parlamentario trabajaremos el texto que nos ha hecho llegar el Ejecutivo y, entonces, haremos nuestras aportaciones y comentarios", ha añadido.