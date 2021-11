AMP.- Chile.- Kast y Boric se disputarán la Presidencia de Chile en segunda vuelta el 19 de diciembre

02-11-2021 Chile.- Kast y Boric se disputarían la Presidencia de Chile en segunda vuelta con más del 50% escrutado. Kast afirma que se ha dado "el primer paso para que la esperanza se haga realidad" y apela a los movimientos sociales El presidente Piñera pide "cambios" en Chile pero respetando la "libertad, en paz y con justicia" POLITICA MARCELO HERNANDEZ



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se disputaría con el del pacto de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, la Presidencia de Chile en segunda vuelta el 19 de diciembre, tras ser las dos opciones más votadas en las elecciones presidenciales de este domingo.



Con un escrutinio superior al 92 por ciento, Kast --con un 28 por ciento de los votos-- aventajaría en más algo menos de tres puntos a Boric --que cuenta con un 25,6 por ciento--. En este contexto, el resto de los candidatos ya han asumido su derrota y han avanzado su apoyo a una de las dos alternativas de cara a la segunda vuelta.



Asimismo, Kast se ha dirigido a sus seguidores a quienes ha agradecido el "sacrificio" y ha aseverado que "valió la pena". Además, ha replicado estas palabras a los partidos que forman la coalición y ha anunciado su renuncia a presidir el Partido Republicano --miembro de dicha agrupación y fundado por Kast en 2019--.



"Queremos convocar a más chilenos y esperamos que este proyecto político siga creciendo. Chile merece paz. Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad", ha expresado Kast, quien ha apuntado que trabajará "en conjunto" con el candidato del pacto oficialista de centroderecha, Sebastián Sichel, según recoge el diario local 'La Tercera'.



Por otro lado, el candidato de Apruebo Dignidad ha aseverado que deberá trabajar "por la unidad de los demócratas" y para "contagiarlos de energía y esperanza". "En este desafío que acogemos con humildad caben todos (los chilenos)", ha dicho.



"No va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos desde la Educación y no nos creían, lo hicimos cuando rompimos el (sistema) binominal (...) y no cabe duda de que lo vamos a hacer en esta segunda vuelta", ha aseverado Boric.



Así, ha apuntado al trabajo que queda para afrontar la segunda vuelta y contar con el apoyo de otros de los candidatos en las elecciones de este domingo. A estos les ha trasladado sus "respetos" y ha reconocido que quiere hablar con ellos para "ser implacables con la delincuencia y el narcotráfico".



Estos partidos y candidatos son la coalición de centro-izquierda Nuevo Pacto Social, con Yasna Provoste a la cabeza, quien ha acusado a Kast de ser "fascista" y tener un "espíritu totalitario", a la par que ha felicitado a Boric por sus resultados y ha adelantado un posible de cara a formar Gobierno en el futuro si se diera el caso, recoge la cadena chilena Canal 13.



En los mismos términos, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, ha trasladado su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad. "Queremos llamar a todos los chilenos a votar en la segunda vuelta en favor del candidato Gabriel Boric", ha expresado.



También se ha manifestado al respecto de los comicios el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien ha visto como el candidato del oficialismo no ha logrado estar entre los más votados, pero ha reivindicado que el país ha "honrado una vez más" la "hermosa tradición democrática".



Piñera ha felicitado tanto a Boric como Kast y les ha pedido "desde el fondo del alma" que "busquen caminos de la paz y no de la violencia". "Sabemos que Chile necesita cambios, pero con libertad, en paz y con justicia", ha remarcado.



BORIC, A LA CABEZA EN EL VOTO EUROPEO



Boric se habría impuesto en las elecciones presidenciales de este domingo en la mayoría de los países europeos, siendo España donde obtuvo una mayor votación.



"Con 2.402 votos a favor, el candidato Gabriel Boric ganó la elección presidencial en España, seguido por Kast con 557 sufragios", informó la plataforma online TresQuintos, medio especializado que se dedica a seguir las cifras de la elección en el extranjero.



Boric le ganó a Kast en Alemania con 1.869 votos contra 344 y en Francia, donde habita una colonia importante de chilenos, el izquierdista logró 1.013 votos, quedando Sichel en segundo lugar, con 108 votos, de acuerdo con los datos recogidos por Sputnik.



En Reino Unido, Boric habría ganado con 771 sufragios a favor, seguido por Sichel con 251 y en Bélgica, 475 personas votaron por el izquierdista, quedando Sichel mucho más atrás con 59.



Además, Boric habría ganado en Bélgica (379 votos), Países Bajos (376), Italia (254), Suecia (235), Dinamarca (144), Noruega (119) y Finlandia (82).