Alemania.-Un presunto simpatizante de Estado Islámico niega haber matado a una niña yazidí durante su juicio en Alemania

FRANKFURT, 22 (DPA/EP)



Un supuesto simpatizante de Estado Islámico ha rechazado este lunes los cargos de genocidio, crímenes de guerra y asesinato que pesan sobre él después de que una niña yazidí de cinco años muriera bajo su cuidado durante el juicio que se desarrolla contra él en Alemania.



Sin embargo, su defensa no ha pedido algo específico a los jueces que se encargan de un caso, que se juzga en el tribunal regional más elevado de la ciudad de Frankfurt.



El sospechoso, de 31 años e identificado como Taha al J., está acusado de mantener a una niña y a su madre como esclavas en Irak durante el verano de 2015. Los fiscales alemanes han indicado que la niña estaba encadenada a una ventana bajo un calor abrasador como castigo. Terminó muriendo de un ataque al corazón.



Ante el tribunal, los abogados defensores del acusado han especificado que la madre de la niña estaba empleada en el hogar y que el hombre no está vinculado a la ideología de Estado Islámico. Asimismo, han señalado que la muerte de la niña pudo suceder por una condición coronaria preexistente, subrayando que los niños en Irak están acostumbrados a soportar altas temperaturas.



Los fiscales han pedido cadena perpetua para el acusado y que pague a la madre por los daños causados. Se espera que el tribunal dicte sentencia el 30 de noviembre.



El hombre está casado con una mujer alemana bajo la ley islámica. Ella, identificada como Jennifer W., fue condenada a diez años de prisión por lo ocurrido aquel verano por el más alto tribunal de Múnich en octubre. La sentencia no es definitiva.