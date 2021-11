Afganistán.- El CICR lamenta la "catástrofe exasperante provocada por el hombre" en Afganistán tras una visita al país

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha lamentado este lunes la "catástrofe exasperante provocada por el hombre", una crítica lanzada tras una visita al país de seis días tras la que el director de operaciones, Dominik Stillhart, se ha mostrado "furioso" ya que "las sanciones económicas destinadas a castigar a los que están en el poder están, en cambio, privando a millones de personas de sus necesidades básicas".



"Estoy furioso. Las imágenes que se ven desde lejos de niños en los huesos provocan, con razón, gritos de horror. Cuando uno está en la sala de pediatría del mayor hospital de Kandahar, mirando los ojos vacíos de niños hambrientos y los rostros angustiados de padres desesperados, la situación es absolutamente exasperante", ha asegurado Stillhart tras la visita.



En este sentido, el representante del CICR ha arremetido contra la "comunidad internacional" porque "está dando la espalda mientras el país se tambalea al borde de una catástrofe", mientras que "las sanciones a los servicios bancarios hacen que la economía caiga en picado y frenan la ayuda bilateral".



Los trabajadores municipales, los profesores y el personal sanitario llevan cinco meses sin cobrar, e incluso caminan hasta dos horas para ir a trabajar en lugar de tomar el transporte público, ha relatado Stillhart. "No tienen dinero para comprar comida; sus hijos pasan hambre, adelgazan peligrosamente y luego mueren", ha agregado tras su experiencia en el país.



La situación se traduce en que en la unidad de cuidados intensivos pediátricos que el CICR apoya en el Hospital Regional de Mirwais, en Kandahar, el número de niños que padecen desnutrición, neumonía y deshidratación se ha duplicado con creces desde mediados de agosto hasta septiembre.



Además, la desnutrición aguda global grave y moderada ha aumentado un 31 por ciento en los alrededores de Kandahar en comparación con el mismo periodo de 2020, una grave crisis alimentaria que amenaza con recrudecerse antes de que llegue lo peor del invierno.



No obstante, "en medio de este mar de dolor hay un pequeño resquicio de esperanza", ya que el CICR ha comenzado este lunes a prestar apoyo a 18 hospitales regionales y provinciales y a los 5.100 empleados que trabajan en ellos para ayudar a evitar el colapso total del sistema de salud pública en Afganistán durante seis meses. Incluye la financiación de los gastos de funcionamiento y los suministros médicos, y garantizará la continuidad de casi medio millón de consultas médicas al mes.



"Pero no es suficiente", ha avisado la organización, ya que la sequía, las malas cosechas y el colapso económico están impulsando el aumento de la desnutrición, a la que vez que el aumento del coste de los alimentos está haciendo que las proteínas y otros productos básicos queden fuera del alcance de la población.



"A medida que el duro invierno se instala con temperaturas bajo cero, el sufrimiento será inmenso ya que la gente carece de dinero para calentar sus hogares", ha alertado el CICR, por lo que ha instado a los estados a "comprometerse con Afganistán", ya que es "la única manera de evitar el colapso total de servicios esenciales como la sanidad y la educación".



En este contexto, ha insistido en que "las consideraciones políticas no deben interferir con la acción humanitaria". "Hay que encontrar una solución política para evitar consecuencias humanitarias irreparables", ha alertado Stillhart.



Stillhart han lanzado un llamamiento, ya que "la asistencia humanitaria es solo una parte de la solución", a encontrar "urgentemente soluciones creativas para salvar a millones de afganos de la privación y la desesperaión".