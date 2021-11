Verstappen: "Me alegro por Fernando, todos sabemos lo bueno que es"

EFE/EPA/HAMAD I MOHAMMED

Losail (Qatar), 21 nov (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, también valoró el sensacional tercer puesto del español Fernando Alonso (Alpine), en el Gran Premio de Qatar -que él acabó segundo- y afirmó que se alegra por el doble campeón del mundo asturiano, del que dijo que "todos" saben "lo bueno que es"; al tiempo que sintió pena de que ese podio no fuera para su compañero mexicano Sergio Pérez.

"Es una pena que hoy 'Checo' no haya subido al podio, pero ha conseguido buenos puntos para el equipo", dijo Verstappen en Losail sobre su compañero mexicano."También me alegro por Fernando, todos sabemos lo bueno que es, de eso no hay duda alguna", añadió el líder del Mundial sobre el piloto español.

"Por supuesto que estoy contento con el resultado de hoy. Este fin de semana ha sido bastante difícil para nosotros como equipo y todavía nos falta ritmo", explicó Verstappen, de 24 años, que lidera con 351,5 puntos, ocho más que el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ganador este domingo en Losail.

"Intenté hacer todo lo que estaba en mis manos después de la penalización de cinco puestos en la parrilla, así que terminar segundo y marcar la vuelta más rápida es algo realmente bueno", afirmó 'Mad Max' después de acabar segundo en Qatar.

"Tuve un arranque emocionante y sabía que las primeras vueltas eran realmente importantes. Comencé bien y enseguida regresé al segundo lugar. A partir de ahí intenté mantener la brecha, que fuera pequeña; y funcionó bastante bien", comentó.

"Hoy me divertí, especialmente cuando iba a por la vuelta más rápida. Ahora tenemos que estar concentrados, todavía quedan dos carreras por delante y pueden pasar muchas cosas. Todo es posible", opinó Verstappen este domingo en Qatar.