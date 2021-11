Venzuela.- Zapatero llama a un diálogo postelectoral "permanente" en Venezuela para abrir "nuevas oportunidades"

21-11-2021 José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro. El expresidente del Gobierno de España y observador de las elecciones regionales que se celebran este domingo en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, ha instado a los líderes de Gobierno y oposición en el país a retomar un diálogo "permanente" tras los comicios. POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE VENEZUELA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Gobierno de España y observador de las elecciones regionales que se celebran este domingo en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, ha instado a los líderes de Gobierno y oposición en el país a retomar un diálogo "permanente" tras los comicios.



"Deseo que el diálogo se recupere tras las elecciones, me parece fundamental que Gobierno y oposiciones dialoguen permanentemente. La democracia es una actitud de respeto y reconocimiento", ha manifestado el exmandatario español.



"Mi intuición", ha proseguido Zapatero, "me dice que va a abrir esa etapa" de "más estabilidad, más convivencia, mejora de la economía, institucionalización aceptada, horizonte solo electoral y democrático".



"Siempre he creído, a pesar de las dificultades, que era posible el diálogo", ha recalcado en rueda de prensa recogida por el portal de noticias Contrapunto, donde ha aseverado que cualquier modelo de conversación "abre nuevas oportunidades al país".



Sobre cualquier disputa de los resultados, Zapatero ha reclamado que las quejas "sean arbitradas a través de los procedimientos establecidos".



En cualquier caso, Zapatero ha considerado que los venezolanos "desean buenas noticias, esperan buenas noticias", y "lo que hay que hacer es ayudar a Venezuela".