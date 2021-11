Triunfo de New York Knicks ante Houston Rockets por 106-99

New York Knicks se impuso como local a Houston Rockets por 106-99 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota en casa contra Orlando Magic por 98-104, mientras que los de Houston Rockets también perdieron fuera de casa con Oklahoma City Thunder por 101-89, por lo que tras el partido sumaron un total de quince derrotas seguidas. Con este resultado, New York Knicks acumula hasta el momento nueve victorias en 16 partidos disputados en la temporada, mientras que Houston Rockets se queda con una victoria en 16 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los dos equipos, con varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 13-21. Después, durante segundo cuarto de nuevo hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 34-26. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 47-47 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto tuvo como protagonista al equipo visitante, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y tuvo una diferencia máxima de seis puntos (49-55) y finalizó con un resultado parcial de 25-26 (y un 72-73 global). Por último, el último cuarto nuevamente tuvo varios cambios de líder en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 34-26. Tras todo esto, los jugadores cerraban el luminoso del partido con un resultado de 106-99 a favor de New York Knicks.

La victoria de New York Knicks se cimentó sobre los 16 puntos, nueve asistencias y 10 rebotes de Julius Randle y los 20 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de Alec Burks. Los 18 puntos, tres asistencias y 12 rebotes de Christian Wood y los 11 puntos, tres asistencias y 10 rebotes de Jae'Sean Tate no fueron suficientes para que Houston Rockets pudiese ganar el partido.

Tras conseguir la victoria, en el próximo partido New York Knicks medirá sus fuerzas con Chicago Bulls en el United Center. Por su parte, Houston Rockets se enfrentará a Boston Celtics en el TD Garden.