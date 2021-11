Trece apuntan a octavos

El delantero argentino del Sevilla FC Lucas Ocampos (i) consigue el primer gol de su equipo en el partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado entre el Sevilla FC y Lille en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el pasado 2 de noviembre. EFE/Julio Muñoz.

Madrid, 21 nov (EFE).- Trece de los integrantes de la fase de grupos apuntan hacia los octavos de final de la Liga de Campeones que pueden asegurar esta semana si responden y salen favorecidos de la quinta jornada.

Cuatro equipos tienen hechos los deberes: el Bayern Múnich, el Liverpool, el Juventus y el Ajax que solo tienen como objetivo ya apuntalar la condición de primero de sus respectivos grupos. El Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal, el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Inter, el Manchester City, el Manchester United, el París Saint Germain, el Oporto, el Salzburgo, el Sheriff y el Sporting tienen en su mano el pase.

El Real Madrid viaja a Tiraspol para enfrentarse al Sheriff, revelación del torneo que asaltó el estadio Santiago Bernabéu con un triunfo histórico y que pretende ampliar su leyenda con un lugar en las eliminatorias de octavos. El representante del fútbol moldavo también puja por la clasificación.

Está abierto el Grupo D donde el Inter también cuenta con opciones. Solo el Shakhtar está descartado.

El conjunto de Carlo Ancelotti certificará su presencia en octavos si gana en el campo del Sheriff que también garantizará el avance en el torneo si supera otra vez al cuadro blanco. Pendiente del encuentro está el Inter porque si el equipo moldavo no gana al Real Madrid y los italianos superan en el Giusseppe Meazza al Shakhtar, estarán en la siguiente ronda.

Xavi Hernández debuta en Europa como entrenador del Barcelona que afronta un partido clave para el futuro continental del club. El representante español recibe en el Camp Nou al Benfica, ahora tercero del grupo que domina claramente el Bayern y que tiene en el horizonte también la clasificación.

Una victoria mete al Barcelona matemáticamente en octavos y con una jornada por jugar. Los dos triunfos ante el Dinamo Kiev han reactivado al cuadro azulgrana que ha restaurado una situación complicada y que pretende, además, tomarse la revancha de la derrota sufrida en Lisboa ante el Benfica en la primera vuelta.

El Villarreal también hace cálculos para la clasificación. El cuadro de Unai Emery, debutante en el torneo, depende de sí mismo para situarse entre los dieciséis supervivientes. Recibe al Manchester United, en plena crisis, en el estadio de La Cerámica que está igualado en la cima de la tabla con el conjunto español.

El submarino amarillo si gana dará un paso importante aunque para tener asegurada la presencia en las eliminatorias, además de ganar, necesita que el Atalanta no gane en Suiza al Young Boys. Pero el cuadro italiano necesita los tres puntos para seguir con opciones de avanzar y no caer eliminado.

El Atlético Madrid carece de margen de error para seguir vivo. Recibe en el Wanda Metropolitano al Milan que necesita la victoria para tener alguna posibilidad. No puede sellar el pase en esta jornada el plantel de Diego Pablo Simeone, tercero del Grupo B.

Estará pendiente el cuadro madrileño del otro choque. El que van a jugar en Anfield el Liverpool, ya clasificado como primero de grupo, y el Oporto, segundo con un punto más que el Atlético, que con los tres puntos se situará con un pie en octavos y afeará el panorama español.

Más complicado lo tiene el Sevilla que necesita ganar los dos encuentros que restan para regresar a los octavos. Es colista del Grupo G. Ha empatado los tres choques que ha disputado y el martes recibe al Wolfsburgo que también se juega la clasificación.

El Salzburgo visita al Lille. El cuadro austríaco obtendrá el pasaporte a las eliminatorias si gana en Francia.

El vigente campeón, el Chelsea, es otro de los que puede asegurar los octavos. Lo hará si no pierde en Stamford Bridge ante el Juventus, que ya tiene los deberes hechos.

El partido en el Etihad entre el Manchester City y el París Saint Germain es uno de los más llamativos de la fecha. Tiene todos los ingredientes el duelo del Grupo A que comanda el cuadro dirigido por el español Pep Guardiola y al que le vale el empate ante el conjunto de Mauricio Pochettino.

El París Saint Germain estará en la siguiente eliminatoria si logra la victoria en Mánchester. Ambos, no obstante, podrían lograr el objetivo en función de lo que suceda en el otro duelo del grupo, el que van a jugar en Bélgica el Club Brujas y el Leipzig. Una derrota del conjunto belga mete a ingleses y franceses octavos.

El Borussia Dortmund, aún sin Erling Haaland, estará en la próxima ronda con un triunfo en Lisboa ante el Sporting que necesita dos o más goles de renta para conseguir la clasificación matemática en esta jornada.