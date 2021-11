Tenis.-AMP.- Tenis.- Zverev tumba a Djokovic y se cita en la final con Medvedev

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El tenista alemán Alexander Zverev ha eliminado este sábado al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic (7-6(4), 4-6, 6-3) para avanzar a la final de las Finales ATP, que se están disputando en Turín, y peleará por el título de 'maestro' con el ruso Daniil Medvedev, que no dio opción (6-4, 6-2) al noruego Casper Ruud y que buscará revalidar el trofeo.



El balcánico, que no había perdido un solo set en la 'round robin', desaprovechó un punto de set en el parcial inaugural y vio cómo el germano, que había sido incapaz de romperle el servicio, se adelantaba con su victoria en el 'tie-break'.



Sin embargo, una solitaria rotura en el noveno juego de la segunda manga le permitió igualar la contienda y forzar el definitivo tercer set. En él, Zverev quebró para ponerse 3-1 y se defendió de un punto de quiebre en el 4-2, antes de sellar su victoria con uno de los 14 aces que logró durante el partido. Con ello, frustró el sueño de Djokovic de empatar con Roger Federer al conquistar su sexto título de 'maestros'.



En la otra semifinal, Medvedev, número dos del mundo y vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores de cada temporada, sacudió este sábado las opciones del joven y debutante Ruud. Después de su pleno de victorias en la fase de grupos, Medvedev dejó otra actuación certera y triunfal.



El campeón del US Open esta temporada no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' durante la semifinal. El noruego perdió su saque en el tercer juego y en el quinto estuvo cerca de hacerlo también, aunque con la mínima renta le bastó a Medvedev para el 6-4.



El segundo set se apretó en los juegos decisivos, y en un largo quinto intercambio sacó el 'break' el ruso. Ruud comenzó a hincar la rodilla ante la derecha poderosa de su rival y un saque también intratable, que metieron al ruso en otra final de Maestros.



Medvedev ha ganado seis de los once enfrentamientos con Zverev hasta ahora en el circuito, la última de ellas esta misma semana durante la fase de grupos del torneo de 'maestros'.