Sainz: "Felicitaciones a Fernando, es bueno verlo de nuevo en el podio"

Losail (Qatar), 21 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó séptimo este domingo el Gran Premio de Qatar, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno felicitó a su compatriota el doble campeón mundial por el tercer puesto logrado en Losail y afirmó que es "bueno verlo de nuevo en el podio".

"La de hoy no ha sido la carrera más entretenida para nosotros debido a la cantidad de gestión de neumáticos que hemos tenido que hacer. Sin embargo, hicimos un buen trabajo y logramos terminar con la estrategia de ir a una sola parada, a pesar de las dudas que teníamos antes de la carrera. Como esperaba, la salida de la carrera con el neumático medio fue difícil para mí y me costó mucho mantener la pugna con los coches de mi alrededor", comentó Sainz, de 27 años, que suma cinco podios en la F1, tres de ellos este año.

"A partir de ahí, solo me concentré en extender la primera tanda al máximo y luego cuidar el neumático duro durante las primeras vueltas del segundo 'stint' " explicó.

"Cuando me dijeron que estábamos a salvo para empujar hasta el final, logré divertirme un poco, alcanzando a (Esteban) Ocon (francés de Alpine) y a (el canadiense Lance) Stroll delante de mí. Sin embargo, estar atrapado en un tren DRS hizo que fuera imposible adelantarlos, así que eso fue todo", comentó el piloto madrileño acerca de los dos pilotos que lo precedieron en la clasificación.

"En líneas generales, ha sido un 'programa triple' (tres carreras en tres fines de semana seguidos) positivo, en el que me he sentido seguro y rápido en el coche en cada sesión y en cada carrera"., declaró Sainz, que sigue siendo séptimo en el Mundial, pero ahora a sólo seis y puntos y medio de su compañero monegasco Charles Leclerc.

"También hemos aumentado nuestra ventaja sobre McLaren, por lo que podemos estar felices por eso", apuntó el español de Ferrari, que aventaja en 39 puntos y medio a la escudería de Woking en el Mundial de constructores.

"Antes de afrontar las dos últimas carreras de la temporada es muy necesario descansar un poco, especialmente para los mecánicos y todos los miembros del equipo de carrera", apuntó.

"Finalmente, quiero dar mis felicitaciones a Fernando (Alonso) hoy. Es bueno verlo de nuevo en el podio", apuntó Sainz este domingo en Qatar.