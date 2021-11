Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más populares de hoy domingo, 21 de noviembre

La música nos alegra la vida y nos inspira. Algunos títulos nos dan confort y otros nos hacen sentir bien. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás una gran oferta con diversidad de géneros en las plataformas de streaming.

En el caso de Spotify, hay un listado que muestra lo que la gente está escuchando en tiempo real. Así, busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Escucha las 10 canciones más buscadas:

1. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele sigue abriéndose camino en las listas. Con 2.862.433 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición primera.

2. Oh My God

Lo más nuevo de Adele, «Oh My God», entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 2.315.914 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

3. Strangers By Nature

Cosechar éxitos es sinónimo de Adele. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Strangers By Nature», debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 2.101.828 reproducciones de primera entrada?

4. My Little Love

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «My Little Love» debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto, pues alcanzó un total de 2.013.296 reproducciones.

5. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

La melodía de Taylor Swift pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.894.723 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto puesto, lo que apunta a que va de salida.

6. Can I Get It

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Can I Get It» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.871.604 más de reproducciones.

7. I Drink Wine

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «I Drink Wine» debuta en el ranking directamente en el séptimo puesto, pues alcanzó un total de 1.774.866 reproducciones.

8. Cry Your Heart Out

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Cry Your Heart Out» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.774.175 más de reproducciones.

9. To Be Loved

Lo más nuevo de Adele, «To Be Loved», entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.523.358 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

10. All Night Parking (with Erroll Garner) Interlude

Cosechar éxitos es sinónimo de Adele. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «All Night Parking (with Erroll Garner) Interlude», debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.432.666 reproducciones de primera entrada?

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Spotify, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.