Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy domingo, 21 de noviembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Estados Unidos?

Apple se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de este servicio de streaming.

1. Easy On Me

La melodía de Adele se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. Oh My God

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «Oh My God» debuta en el ranking directamente en el segundo lugar.

3. My Little Love

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «My Little Love» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. I Drink Wine

Con una diferencia positiva de 1, «I Drink Wine» de Adele sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición cuarta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

5. Strangers By Nature

Cosechar éxitos es sinónimo de Adele. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Strangers By Nature», debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

6. Cry Your Heart Out

«Cry Your Heart Out» de Adele es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. To Be Loved

«To Be Loved» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Adele está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

8. Can I Get It

Lo más nuevo de Adele, «Can I Get It», entra directamente al octavo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

9. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

«Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» de Drake se vende como pan caliente. Pasa del puesto 13 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. Hold On

«Hold On», interpretado por Adele, sigue en el décimo lugar de la lista.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Apple, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.