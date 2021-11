Peng Shuai transmite al COI que está bien y pide que se respete su privacidad

La tenista china Peng Shuai en una foto de archivo. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Madrid, 21 nov (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha informado este domingo de que su presidente, Thomas Bach, ha dialogado mediante una videollamada de media hora con la tenista china Peng Shuai, quien le informó de que "se encuentra bien y que vive en su casa de Pekín, pero que le gustaría que se respete su privacidad en este momento".

El COI agrega que también intervino en la charla la presidenta de la Comisión de Atletas del organismo, Emma Terho, y el miembro del COI en China, Li Lingwei, "que conoce a Peng Shuai desde hace muchos años cuando estaba en Federación China de Tenis.

"Al principio de la llamada, de 30 minutos, Peng Shuai agradeció al COI su preocupación por su bienestar. Explicó que se encuentra bien y que vive en su casa de Pekín, pero que le gustaría que se respete su privacidad en este momento", señala el COI.

"Por eso prefiere pasar el tiempo con sus amigos y su familia. No obstante, seguirá participando tenis, el deporte que tanto le gusta", agrega.

Emma Terho señala en una nota del COI: "Me alivió ver que Peng Shuai estaba bien, que era nuestra principal preocupación. Ella parecía estar relajada. Le ofrecí nuestro apoyo y que se mantuviera en contacto en cualquier momento que le conviniera, lo que obviamente agradeció".

Al final de la llamada "Bach invitó a Peng Shuai a una cena cuando llegue a Pekín el próximo mes de enero, que ella aceptó de buen grado, y ambos acordaron incluir a Emma Terho y Li Lingwei".

Peng Shuai, exnúmero uno del mundo en dobles, "desapareció" desde que el pasado 2 de noviembre denunció abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli.

Solo medios afines al Gobierno chino han distribuido imágenes de Peng en los últimos días.