O.Próximo.- Muere una persona y tres resultan heridas en un ataque armado en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este domingo en un ataque armado en la Ciudad Vieja de Jerusalén que se ha saldado además con la "neutralización" del ataque, según ha confirmado la Policía de Israel.



El servicio de emergencias David Magen Adom ha indicado que sus efectivos y paramédicos han atendido a un total de cuatro heridos, entre ellos uno en estado crítico, si bien el Centro Médico Hadassah ha señalado tras su ingreso que la víctima ha fallecido poco después.



"La víctima, que tenía unos 30 años, tenía una herida grave en la cabeza y fue evacuada mientras recibía una reanimación cardiopulmonar, sin signos vitales. Un equipo de traumatología continuó la RCP, pero al final tuvo que confirmar su muerte", ha dicho el centro, según el diario 'The Times of Israel'.



Por su parte, la Policía ha resaltado a través de su cuenta en Twitter que "el terrorista ha sido neutralizado" por agentes que se encontraban en el lugar y ha agregado que el sospechoso ha abierto fuego con un fusil semiautomático Carlo. Asimismo, ha señalado que dos policías han resultado heridos leves durante el incidente.



El comisario de la Policía Kobi Shabtai ha hecho hincapié en que las fuerzas de seguridad están asegurando la zona y ha agregado que consideran que el sospechoso actuó en solitario, si bien el suceso está siendo investigado, tal y como ha recogido el diario 'Haaretz'.



El incidente ha tenido lugar en torno a las 9.00 horas (hora local) cerca de la Puerta de las Cadenas, una de las que dan entrada a la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, sin que por ahora haya reclamación de la autoría. La zona ha sido cerrada a los visitantes.



Según las informaciones recogidas por el diario 'Yedioth Ahronoth', el atacante es un palestino de 42 años residente en el campamento de refugiados de Shuafat, si bien este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades israelíes.