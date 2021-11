Melina Ramírez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Melina Ramírez (@melinaramirez90) revolucionó la red social de Instagram gracias a las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 340.478 de interacciones entre sus aficionados.

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.