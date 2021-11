María Jesús Ruiz habla de su exitosa vida profesional

21-11-2021 MARÍA JESÚS RUIZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



María Jesús Ruiz está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Con muchos proyectos profesionales encima de la mesa, la colaboradora de televisión se mantiene alejada de las polémicas que un día llenaron su vida y los platós de televisión. Ya nada queda de aquella mujer que aparecía en la pantalla mostrando sus penas y sus discusiones con sus parejas. Ahora, es feliz.



A pesar de ello, la modelo sigue teniendo alguna contradicción que otra. Muchas han sido las veces que le hemos preguntado sobre una posible boda con Curro y siempre nos ha confesado que ni es el momento, ni tiene esa ilusión... pero sorprendentemente ha cambiado de opinión, no solamente quiere casarse con él, sino que ya tiene la fecha prevista.



María Jesús, rebosante de felicidad, habla de su futuro enlace con Curro: "Nunca se sabe, pero yo creo que para 2022 algo íntimo haremos". Y es que de no querer casarse con él ha pasado a tener ya fecha para este enlace que, aunque nos ha confirmado que se llevará a cabo en 2022, todavía tiene que dejar todo preparado y conociéndola, seguro que de algo íntimo se transforma a la boda del año.



La modelo y actriz no puede estar más feliz con su vida profesional en el teatro, televisión y lanzando una tienda online. Aunque lo más importante para ella son sus hijas: "Sé que mi mundo son mis hijas, mi pareja, mi familia y mi trabajo y con lo que venga se lidiará, siempre con la mejor de las intenciones por supuesto".