Líbano.- El presidente de Líbano defiende la separación de poderes en un respaldo al juez de la explosión de Beirut

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente libanés, Michel Aoun, ha declarado este domingo que la solución a la actual crisis de Gobierno en el país reside en "el principio de separación de poderes" en un espaldarazo al magistrado Tarik Bekar, instructor del caso de la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 y epicentro de tensiones con el partido milicia-chií Hezbolá, que le acusa de politizar la investigación.



"La salida a esta crisis de Gobierno no es insuperable y podría encontrarse en el punto E del preámbulo de la Constitución, que estipula que el régimen libanés se basa en el principio de separación de poderes", ha declarado el presidente en un discurso pronunciado en la víspera del 78 aniversario de la independencia de Líbano, recogido por el 'L'Orient-Le Jour'.



Ante la parálisis que afecta ahora mismo al gabinete, agravada por el boicot de los países del Golfo por unas polémicas declaraciones del ministro de Información contra Arabia Saudí sobre la guerra de Yemen, el jefe de Estado volvió a expresar la esperanza de que el equipo de gobierno regrese rápidamente al trabajo.



Aoun ha avisado a las fuerzas políticas de que "las apremiantes circunstancias actuales" que pueden agravarse si continúa el bloqueo. "Esta situación no puede continuar más", ha lamentado. Sobre esta crisis, Aoun deploró sus "repercusiones negativas en muchos niveles, en particular en la situación del gobierno", y expresó su deseo de encontrar una pronta solución.



El presidente libanés aprovechó no obstante para recordar que el ministro de Información, George Kordahi, realizó los comentarios antes de asumir la cartera y emplazó a los países del Golfo "a distinguir entre la postura oficial del Gobierno libanés y las declaraciones que puedan realizar determinadas personas o grupos, especialmente en el marco que garantiza la libertad de opinión y expresión garantizados en Líbano".