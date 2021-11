Las 5 fotos imperdibles de Laliendra que están revolucionando Instagram

Laliendra (@la_liendraa) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 541.599 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares fueron:





❤️ Mi chuchis ❤️ Espero que se me recupere pronto, te amo… me puse a buscar momentos contigo y tengo muchos, en diferentes lugares años y países eres una persona muy importante en mi vida y me siento mal por no ser el mejor amigo o el que tú mereces, pero sabes que lo te brindo y te doy te lo doy desde mi corazón y es real, te conozco hace 5 años… cuando apenas esté mundo de las redes estaban empezando y míranos, crecimos… maduramos y aún estamos firme uno con el otro ❤️ cuanta conmigo para las que sea, no soy de hablar todos los días o de llamar pero soy el primero en estar ahí si necesitas algo o alguien me la toca, te amo chuchis muchas fuerzas en estos momentos, se que ni yo ni nadie puede sentir lo que sientes, pero tú eres una dura y saldrás de esto, descansa disfruta a tu familia siente el dolor y aprende de este momento… trabajas sin parar y siempre estás ahí dándola toda, tal vez el universo sólo quiere que descanses y te lo mereces, por trabajadora, mi chuchis Dios la bendiga y me le cure esa espalda o la vértebra yo no se jajaja lo que esa que se la acomode porque se vienen muchos viajes momentos y videos de la segura ❤️ te amo chuchis espero en 20 años nos sentemos juntos a pegarnos un charlaito como siempre lo hablamos ❤️ que te me recuperes muy pronto y siempre que te me sientas sola o aburrida o con ganas de soltar la toalla Recuerda que eres la creadora de contenido más grande y constante de colombia y que muchos te admiramos demasiado ❤️ chuchis respire profundo, ore y pa arriba hp que aún tienes mucho que dar ❤️ amén





😂 CURVA PELIGROSA ⚠️ @el_prosperoo





😂😂 CUANDO TE PONES UNA MEDIA ROTA 😂😂 confirmen 😂😂





😂😂😂 SE FUE EL AÑO HP 😂😂😂





⚡️ VIVIENDO UNA FINAL DE FÚTBOL COLOMBIANO CON LOS DEL SUR ⚡️ @ldsoficial @pipeosp @pipe3dc

Maurico Gómez "La Liendra" nació el 17 de junio de 2017 en Colombia. Es una de las figuras más influyentes gracias a sus millones de fans. Es creador de videos de comedia y sátiras.

Es conocido como "La Liendra" en Facebook e Instagram, plataformas en las que concentra millones de seguidores. Su primera publicación en Instagram data del 2015, en la que compartió una Selfie. Mauricio se convirtió en embajador de la marca Supreme y Xhobbies en su país.