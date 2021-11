Las 5 fotos de Falcao que están arrasando en Instagram

Falcao (@falcao) causó furor en su perfil de Instagram tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 997.100 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





Valentía, coraje y nobleza. ⚡️@rayovallecano ⚡️ ¡que el Rayo sea conocido! Un gran trabajo de todo el equipo. Todos unidos. Vamos Rayoooooo ! Fotos @laliga @rayovallecano Agradecer a Dios por este momento.





Feliz cumpleaños papi 🎂🎁🎉 te extraño todos los días. Te amo con todo mi corazón.





Ningún lugar es mejor que estar a tu lado. 🥰





No nos alcanzó. A seguir trabando para lo que viene.





Agradezco a Dios por permitirme llegar al gol 300. Nunca es tarde para celebrar un hito. Agradezco a todos los que de una u otra manera me han permitido llegar hasta acá. @riverplate @fcporto @atleticodemadrid @rayovallecano @asmonaco @chelseafc @manchesterunited @galatasaray I thank God for allowing me to reach my 300th goal. It is never too late to celebrate a milestone. 😀I thank everyone who helps in my career. Many thanks.