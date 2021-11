Lamar Jackson, enfermo, es duda con Ravens para el partido ante Bears

El quarterback Baltimore Ravens Lamar Jackson, en una fotografía de archivo.EFE/Erik S. Lesser

Chicago (EE.UU.), 20 nov (EFE).- El mariscal de campo estelar, Lamar Jackson, de los Baltimore Ravens, fue agregado este sábado al informe de lesiones tras verse afectado por una dolencia de salud y su participación con el equipo, mañana, domingo, cuando se enfrenten a los Chicago Bears, es dudosa.

Jackson fue incluido en el informe de lesionados como medida de precaución porque no se sentía disponible para jugar, dijeron fuentes del equipo.

Los Ravens también tuvieron la baja del receptor Marquise Brown por una lesión en el muslo. Brown se había perdido dos entrenamientos esta semana antes de ser limitado el viernes.

Jackson regresó para un entrenamiento completo después de perderse dos días por enfermedad.

El mariscal de campo, ex Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), en 2019, se ha perdido solo dos partidos en los cuatro años que lleva de profesional.

Se quedó fuera de la final de la temporada 2019 porque Baltimore ya se había asegurado la clasificación número uno y se mantuvo fuera de un partido de la Semana 12 en 2020 después de dar positivo por coronavirus.

Tyler Huntley, respaldo principal de los Ravens, nunca ha comenzado un partido de la NFL, y Baltimore elevó al mariscal de campo Trace McSorley del equipo de prácticas para que respalde a Huntley si Jackson no puede jugar.