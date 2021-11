Irlanda aplasta a Argentina por 53-7 en último test-match de los Pumas en 2021

Los Pumas despidieron el año 2021 con una abultada derrota en Irlanda (53-7), este domingo en un test-match correspondiente a la gira de otoño, que los argentinos cierran con dos derrotas (la primera fue ante Francia) y una victoria (frente a Italia).

Pese a que los Pumas se adelantaron en el marcador con un try de Mateo Carreras nada más empezar (2), con la posterior conversión de Emiliano Bofelli, el XV del Trébol, que una semana antes había derrotado a los All Blacks, se mostró como un rodillo, anotando un total de 7 tries, los tres últimos cuando los visitantes ya jugaban en inferioridad por la expulsión del segunda línea Tomás Lavanni.

- Ficha técnica del partido entre Irlanda y Argentina:

Irlanda ganó a Argentina (53-7)

En Dublin (Aviva Stadium): Irlanda - Argentina 53 - 7 (24-7)

Árbitro: M. Carley (ENG)

Los puntos:

Irlanda: 7 Tries - Van Der Flier (10, 56), Porter (23), Doris (37), Sheehan (66), Healy (72), Beirne (75), 6 Conversiones - Carbery (11, 24, 38, 57, 67, 73), 2 Penales - Carbery (6, 48)

Argentina: 1 Try - Carreras (2), 1 Conversión - Boffelli (3)

Expulsiones temporales:

Argentina: Matera (47)

Expulsiones definitivas:

Argentina: Lavanini (60)

Los equipos:

Irlanda: Hugo Keenan (Byrne 50) - Robert Baloucoune, Garry Ringrose, Robbie Henshaw (Earls 65), James Lowe - Joey Carbery, Conor Murray (Casey 50) - Caelan Doris, Josh Van Der Flier (Timoney 60), Peter O'Mahony - James Ryan (Baird 39), Tadhg Beirne - Tadhg Furlong (O'Toole 58), Ronan Kelleher (Sheehan 50), Andrew Porter (Healy 58).

Entrenador: Andy Farrell.

Argentina: Emiliano Boffelli - Mateo Carreras (Cordero 33), Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti Luna - Santiago Carreras (Sánchez 60), Tomás Cubelli (Betranou 45) - Paul Matera, Marcos Kremer (Isa 58), Santiago Grondona - Tomás Lavanini, Guido Petti (Paulos 47) - Francisco Gómez Kodela (Bello 60), Julián Montoya (Bosch 73), Thomas Gallo (Ignacio David Calles 45).

Entrenador: Mario Ledesma.

