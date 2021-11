Irán.- Irán condena un ataque contra su consulado en la ciudad alemana de Hamburgo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha denunciado este domingo un ataque contra su consulado en la ciudad alemana de Hamburgo y ha reclamado a las autoridades alemanas que garanticen la seguridad de las legaciones diplomáticas de Teherán en el país europeo.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha pedido a Berlín que "cumpla su obligación de actuar con seriedad y responsabilidad para garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas de Irán en Alemania, en línea con la Convención de Viena".



Asimismo, ha reclamado a las autoridades alemanas medidas "efectivas y sostenibles" para "evitar la repetición de estos actos de agresión", así como la apertura de una investigación en torno del incidente y el castigo de los responsables.



El ataque contra el edificio no ha dejado víctimas, según las autoridades iraníes. Los medios alemanes han indicado que personas no identificadas lanzaron un cóctel molotov contra el edificio causando daños materiales en el consulado.