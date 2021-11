Indiana Pacers se impone por 111-94 frente a New Orleans Pelicans

Indiana Pacers consiguió ganar como local frente a New Orleans Pelicans por 111-94 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Indiana Pacers perdieron fuera de casa contra Charlotte Hornets por 121-118, mientras que los de New Orleans Pelicans derrotaron en casa a Los Angeles Clippers por 94-81. Con este resultado, Indiana Pacers acumula siete victorias en 18 partidos disputados en la competición, mientras que New Orleans Pelicans se queda con tres victorias en 18 partidos jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de Indiana Pacers fueron los principales protagonistas, de hecho, consiguieron un parcial de 16-2 durante el cuarto y tuvieron una diferencia máxima de 17 puntos (23-6) hasta finalizar con un 32-19. Después, durante el segundo cuarto el equipo visitante recortaba distancias en el luminoso, que acabó con un resultado parcial de 26-27. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 58-46 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto los jugadores de Indiana Pacers consiguieron distanciarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 17-2 y anotaron la máxima diferencia (32 puntos) al final del cuarto hasta concluir con un resultado parcial de 38-18 y 96-64 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto los visitantes también reducían distancias nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2 y redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, aunque fue insuficiente para poder ganar el partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 15-30. Tras todo esto, los jugadores cerraron el marcador del partido con un resultado de 111-94 para Indiana Pacers.

Durante el partido, destacaron Domantas Sabonis y Justin Holiday por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 20 puntos, seis asistencias y 10 rebotes y 17 puntos y dos asistencias respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jonas Valanciunas y Naji Marshall por sus acciones en el partido, con 19 puntos, dos asistencias y 13 rebotes y 14 puntos, tres asistencias y seis rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente duelo Indiana Pacers se verá las caras con Chicago Bulls en el United Center. Por su parte, en el próximo partido, New Orleans Pelicans se enfrentará a Minnesota Timberwolves en el Smoothie King Center.