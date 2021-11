Fórmula 1/GP Qatar.- Sainz: "Hemos pecado de conservadores, pero contra McLaren ha dado recompensa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) lamentó no haberse atrevido a un ataque a los neumáticos este domingo en el Gran Premio de Qatar y pelear por algo más que la séptima plaza, pero celebró al menos los puntos importantes para el Mundial de Constructores.



"Hemos salido con un poco de nervios por el neumático. Sabíamos que íbamos a degradar mucho, hemos tenido que conducir conservador, creyendo que no íbamos a llegar al final. Y a 10-15 vueltas me ha dicho el equipo que aguantaban y que empujara", dijo en declaraciones a DAZN.



"Hemos cogido a Stroll y Ocon pero tenían DRS y no les hemos podido pasar. Se podía haber empujado más en los neumáticos, se podía haber hecho una carrera más rápida. El desgaste del neumático nos sigue costando estratégicamente", añadió.



El madrileño celebró que al menos cruzaron los dos coches rojos en puntos importantes para la general del Mundial. "Te demuestra que no era fácil hoy. Habiendo pecado de conservadores, hemos llegado con los dos coches a los puntos. No es lo más divertido ni espectacular pero contra McLaren ha dado recompensa", afirmó.



Además, Sainz valoró ya la próxima cita en Abu Dhabi. "Es un circuito nuevo, a ver qué pasa ahí. Va a ser muy diferente y muy raro comparado con lo que estamos acostumbrados", confesó, antes de elogiar a Fernando Alonso por su podio. "Ha estado de 10", zanjó.