Estas son las 5 fotos de Gabriela Spanic de las que nadie deja de hablar en Instagram

Mis ángeles amados vienen muchas sorpresas y cosas maravillosas para ustedes. Los amo a tiempo. Totalll #repost @hispanomedio @repost.user Comunicado. Gaby Spanic (@gabyspanictv) regresa a Europa “La reina de las telenovelas”, Gaby Spanic, emprenderá un viaje a finales de octubre que la llevará a seguir conquistando el continente europeo, donde formará parte de un proyecto que la consolida como una de las artistas latinas más queridas y respetadas en Europa. La recordada protagonista del éxito mundial La usurpadora, una de las telenovelas que se ha traducido en más de una decena de idiomas y vista en países como Uzbekistán, Israel y Eslovaquia, prepara sus maletas para representar a las celebridades latinas en el viejo continente. Gaby Spanic, es la única actriz de telenovelas en tener un reconocimiento en Alemania, un premio en Eslovenia y una estatua en Indonesia reafirmando así que es una de las estrellas de telenovelas que más ha transcendido fuera de las fronteras de habla hispana. Actriz de series, telenovelas y teatro, cantante, escritora de libros, empresaria y mamá, la estrella venezolana actualmente forma parte del elenco estelar de Si nos dejan, telenovela que rompió record de audiencia en Estados Unidos y que llegará el 1 de noviembre a México, luego a Latinoamérica y otros países de Europa. Gaby Spanic, ganadora de más de una centena de galardones y reconocimientos celebra 33 años de trayectoria en la televisión con los que acumula cinco mil capítulos grabados de exitosas producciones dramáticas que alcanzaron popularidad en números países del mundo y los más altos índices de rating. En este 2021, la estrella se reencontrará en vivo con su fiel público en el estreno mundial de su obra teatral Ay por favor La Usurpadora, el próximo 28 de noviembre en el Flamingo Theather en Miami y luego girará por varias ciudades del mundo, donde es aclamada Gaby. Además, actuará en una película de cine internacional y lanzará próximamente una trilogía de libros para completar en total cinco libros escritos por ella uno de ellos (Mi vida entre recetas) la hizo ganadora de la distinción del premio Fans Choice Awards en la categoría Editorial, en el 2017.





Le agradezco a Dios, porque soy una persona muy privilegiada, mi trabajo me a dado la oportunidad de viajar a tantos países! Es una bendición enorme! Gracias mis fans de todas partes del mundo! Por consentirme, quererme, comprenderme! Me encantaría que aquí me escribieran en qué partes están pasando mis telenovelas! Los amo a tiempo! Hoy estuve en el mercado de Budapest y en la Basílica de san Esteban! Los amo a tiempo! Total! 😘😘😘😘





Hola mis ángeles! Ayer me divertí como niña! Amo la sencillez y la humildad de los seres humanos! La experiencia y la felicidad de aquellos, que nos dan felicidad! A ellos mi admiración! No tolero la hipocresía ,los anti valores y el utilitarismo! Lamentablemente son el pan nuestro de cada día! Gente que menosprecia ! Valórate, respétate, se feliz! Y si alguien no te aprecia, aléjate, no le hagas sombra! Se luz en la oscuridad! Feliz día de hallowen! Los Amo mis Ángeles! Hungría 😘😘😘😘





Mis ángeles amados muy feliz por la llegada de #SiNosDejan a México, Hungría, Puerto Rico, Chile,Bolivia y Brasil. Gracias por tanto amor y cariño. Les prometo que no terminará la semana sin anunciarle buenas y nuevas. Los amo a tiempo. Totallll







Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.