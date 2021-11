El "Zoológico humano" de Silva Romero, una novela de ocho mundos por contar

El escritor colombiano Ricardo Silva, habla durante entrevista con Efe del 11 de octubre de 2021 en Bogotá (Colombia). El escritor colombiano Ricardo Silva Romero aborda en su más reciente novela "Zoológico humano" las vidas de ocho personajes que tienen en común haber vuelto de la muerte pero admite en una entrevista con Efe que es un libro que da "ganas de vivir". EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 21 nov (EFE).- El escritor colombiano Ricardo Silva Romero aborda en su más reciente novela "Zoológico humano" las vidas de ocho personajes que tienen en común haber vuelto de la muerte, pero admite en una entrevista con Efe que es un libro que da "ganas de vivir".

"A mí me han gustado mucho las reacciones de los lectores y es que, pese a que es un libro sobre la muerte es, sin embargo, un libro que produce ganas de vivir", dice el escritor bogotano de 46 años.

La pluma de Silva le ha dado vida a 15 novelas, dos ensayos, dos libros de cuentos, una biografía y dos libros de poesía, lo que lo constituye en uno de los escritores más prolíficos de Colombia.

En las estancias de su apartamento en el norte de Bogotá, en donde recibió a Efe, dominan los libros que trepan por las paredes y anaqueles. Allí caben clásicos de la literatura hasta otros que van al fondo en asuntos de música y cine, entre otros.

"Zoológico humano" hace parte de trece obras literarias en español provenientes de ocho países de habla hispana que componen la colección que las editoriales Alfaguara y Literatura Random House lanzarán de manera simultánea en España y Latinoamérica en 2022 bajo el título del "mapa de las lenguas".

OCHO, EL NÚMERO DEL INFINITO

Al referirse a "Zoológico humano", publicado por la editorial Alfaguara, el autor explica que fue el producto de un poco más de 10 meses de trabajo.

El libro cuenta las vidas de ocho personajes, de ocho culturas y ocho épocas de la historia, que no solo tienen en común el hecho de haber vuelto de la muerte, sino un narrador colombiano -Simón Hernández- que los "lleva a todos por dentro".

Allí en las 609 páginas se dan cita disímiles personas como una monja de Tunja del siglo VXII; un sepulturero portugués que presencia la destrucción de Lisboa, en 1755, por un terremoto, y un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

También un astronauta trastornado por la experiencia mística de viajar por primera vez a la Luna; una joven impostora, colaboradora del escritor Alejandro Dumas; una rockera de los años ochenta, y una joven maestra china que busca recuperar la humanidad en el mundo del futuro dominado por las máquinas.

Para el autor de "Ficcionario", "Río muerto" o "Cómo perderlo todo", el número de personajes, ocho, está ligado al "poderoso" significado de ese número, pues si se coloca de forma horizontal es el símbolo matemático para lo que no tiene fin.

"Tuve en mente más personajes pero el ocho es un número poderoso porque representa lo infinito", explica Silva, que también es columnista del diario El Tiempo, de Bogotá.

Detalla que la construcción de los personajes ha permitido que los lectores vean su más reciente novela como una oportunidad para reflejarse en uno de ellos.

Por ejemplo, dice Silva, a muchos les gusta Nuno Cardoso, el sepulturero que vio la destrucción de Lisboa, pues murió no por el terremoto sino estando en un burdel de las afueras de la ciudad, porque era la zona de tolerancia permitida.

"Lo más extraño es que con el terremoto se cayeron todas las edificaciones, incluso las iglesias, menos los prostíbulos. Cardoso estaba en el de la señora Alvares y es un recurso cómico esto de que no se muera por la catástrofe, sino por estar allá en el burdel", detalla el escritor de "Autogol", "Historia oficial del amor" y "El libro de la envidia".

Silva no da tregua. Su brazo se mantiene "caliente" con varios proyectos, entre ellos escribir la segunda parte de "Cómo perderlo todo" pues en una encuesta realizada por Twitter 400 lectores le pidieron hacer eso.

"Para el mundo de los libros 400 personas es un estadio de fútbol lleno y por eso comenzaré a escribir la segunda parte", dice Silva que mantiene contacto permanente con sus seguidores a través de las redes sociales en donde "los lectores se encuentran con los escritores sin mediadores".

PAÍS POLÍTICO

Silva, por otro lado, sigue la política del país y asegura que en estos momentos es difícil sacar en claro algo de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

"Tenemos más de 60 personas (precandidatos) que quieren llegar o piensan que pueden hacerlo mejor que el presidente actual (Iván Duque) pero hasta que no haya unos dos o tres candidatos en firme no se sabrán cuáles son las opciones", explica.

Considera que Duque ha gobernado mal porque llegó al cargo sin "ninguna experiencia", "sin méritos" y gracias a los votos del expresidente Álvaro Uribe.

Aunque declara que no es seguidor del izquierdista Gustavo Petro, asegura que "no le tiene miedo a que llegue (a ser presidente de Colombia)" y que tampoco se lo imagina "quedándose para siempre".