El ultraconservador chileno Kast dice que ha crecido y llama a la gente a votar

El candidato de ultraderecha por el Partido Republicano, José Antonio Kast (c), llega para votar en el colegio electoral instalado en la institución educativa Ana Mogas de Paine hoy, en Santiago (Chile). Kast, segundo favorito en las elecciones presidenciales de Chile de este domingo, dijo que su fuerza política ha crecido y que la situación en la que afronta estos comicios es muy diferente a la de los anteriores, en 2017, cuando no llegó al 8 % de los votos. EFE/ Alberto Valdés

Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- El candidato ultraconservador José Antonio Kast, segundo favorito en las elecciones presidenciales de Chile de este domingo, dijo que su fuerza política ha crecido y que la situación en la que afronta estos comicios es muy diferente a la de los anteriores, en 2017, cuando no llegó al 8 % de los votos.

"Es una elección muy distinta donde nosotros hemos podido crecer, tenemos presencia a nivel nacional, ha habido más exposición pública para nosotros, tenemos una gran cobertura de apoderados de mesa", dijo Kast a la prensa tras depositar su voto.

Las últimas encuestas publicadas en Chile, hace ya 15 días pues están prohibidas en las dos semanas antes de que se abran las urnas, dan a Kast alrededor del 20 % de los votos para esta jornada, a la par y en ocasiones por encima del candidato favorito, el izquierdista Gabriel Boric.

De cumplirse los pronósticos, ninguno obtendrá más del 50 % de los votos este domingo y ambos se disputarían la presidencia del país en la segunda vuelta, que se celebraría el próximo 19 de diciembre.

"Lo principal es que pueda concurrir mucha gente a votar y que cada uno se pueda pronunciar en libertad", agregó Kast, que acudió a votar a un colegio electoral a las afueras de Santiago protegido de un importante contingente de seguridad debido a anteriores incidentes en ese lugar cuando fue vocal de mesa en otros procesos electorales.

Considerado como el aspirante de ultraderecha, Kast ha defendido en varias ocasiones el Gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990), es contrario al matrimonio homosexual, al aborto e idea la creación de una zanja en el norte del país para evitar la inmigración ilegal.

Él afirma no ser "extremo de nada" sino un candidato de sentido común y durante la campaña fue ganándose a los adeptos más conservadores en detrimento del candidato de la derecha oficialista, Sebastián Sichel, que no obstante también tiene opciones de pasar a la segunda vuelta.

Ello por la incógnita que marca la participación electoral, que en los últimos once años solo una vez ha superado el 50 % del padrón electoral, y el alto número de indecisión que han arrojado las encuestas.

El abanico de candidatos lo completan la democratacristiana Yasna Provoste, el progresista Marco Enríquez-Ominami, el izquierdista Eduardo Artés y el economista de derechas Franco Parisi.

Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas en esta jornada en la que también se renovará totalmente la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado.