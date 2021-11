"Demostremos que podemos resolver nuestras diferencias en paz", dice Piñera

Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- El presidente saliente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, pidió este domingo celebrar los resultados de los cruciales comicios generales de forma respetuosa y pacífica" y aseguró que "es mucho más lo que nos une que lo que nos divide".

"Les pido que una vez más demos un ejemplo al mundo de cómo funciona la democracia en Chile y a nosotros mismos de que somos capaces de resolver nuestras legítimas diferencias de forma pacífica", indicó el mandatario tras depositar su voto en un local en el oriente de Santiago.

"Queremos que esta noche, cuando conozcamos los resultados, las celebraciones sean pacíficas y respetuosas, como corresponde en democracia" agregó Piñera, quien acabará su segundo mandato no consecutivo en marzo de 2022.

Más de 15 millones de chilenos están llamados este domingo a elegir a su sucesor y a renovar totalmente la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado.

Las encuestas coinciden en que ninguno de los siete candidatos presidenciales obtendrá el 50 % más uno de los votos necesarios para ganar este domingo y que el diputado izquierdista Gabriel Boric y el abogado de ultraderecha José Antonio Kast son los grandes favoritos para pasar al balotaje del 19 de diciembre.

También tienen posibilidades Yasna Provoste (centroizquierda) y Sebastián Sichel (derecha oficialista), de acuerdo a los últimos sondeos publicados hace quince días antes de la veda electoral.

Piñera, de 71 años y con uno de los aprobados más bajos desde el retorno a la democracia en 1990, pidió a los ganadores "que no se olviden que fueron elegidos para estar al servicio de la gente y por eso les pedimos que contribuyan a mejorar la calidad de la política".

Una de las incógnitas de la jornada es la participación, pues desde 2012 ninguna elección ha superado el 50 % del padrón electoral, a excepción del plebiscito sobre una nueva Constitución celebrado en octubre de 2019 (50,9 %), una marca que podría batirse este domingo, según expertos.

"Todos los votos cuentan, todas las opiniones importan y la participación de la gente le da la fuerza a nuestra democracia", indicó el gobernante, a quien la semana pasada el Senado decidió no destituirle por un escándalo financiero revelado en los Papeles de Pandora.

Los centros de votación cerrarán a las 18:00 hora local (21:00 GMT) y los primeros resultados se esperan para un par de horas después.