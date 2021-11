Cuba retoma los deportes de masas con una Marabana de 13 kilómetros

Varias personas participan en el maratón Marabana en La Habana (Cuba). Foto de archivo. EFE/Yander Zamora

La Habana, 21 nov (EFE).- Más de 2.300 personas participaron este domingo en la tradicional Marabana de La Habana, el primer acto deportivo de masas en Cuba tras dos años de restricciones, aunque esta vez no fue un maratón sino una prueba de 13 kilómetros, una versión reducida y no competitiva por la pandemia.

La Marabana es en su 35 edición, y debido aún al coronavirus, una carrera "no competitiva" sino sólo "participativa" en la que no habrá premiaciones, explicó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

"Marabana es una fiesta de pueblo. Reconocemos la alegría de todos los practicantes sistemáticos y aficionados que hoy viven un día histórico con la vuelta de este trascendental evento", aseguró en declaraciones a Radio COCO el presidente del Inder, Osvaldo Vento.

La carrera, para la que se repartieron 2.356 dorsales, comenzó en la avenida Monserrate, frente a la estatua ecuestre de José Martí del parque 13 de marzo, y acabó en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

Habitualmente la Marabana es un maratón y un medio maratón que se celebra el tercer domingo de noviembre.

Antes de darse la salida, se dio ovación al personal médico y sanitario, así como a los equipos científicos cubanos que han desarrollado tres vacunas contra la covid-19.

En otras ciudades y provincias del país se celebró de forma simultánea la 20 edición de la Maracuba, una carrera de tres kilómetros.

Medios oficiales enmarcaron el acto deportivo dentro de los esfuerzos gubernamentales por devolver a la normalidad el país tras las restricciones de la pandemia, como la reapertura de los colegios y la vuelta del turismo internacional.