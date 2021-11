Cierran los centros de votación en Venezuela, excepto donde hay electores en cola

Personas votan hoy en un colegio electoral en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R

Caracas, 21 nov (EFE).- Los colegios electorales de los comicios locales y regionales de Venezuela cerraron a las 18.00 hora local (22.00 GMT) de este domingo, si bien los ciudadanos que se encontraban a las puertas de los centros para votar podrán hacerlo, ya que se mantendrán abiertos aquellos donde se registren colas.

"Cumpliendo lo establecido en el artículo 308 del Reglamento de la (Ley Orgánica de Procesos Electorales) LOPRE, a partir de esta hora, 6 pm, cierra el proceso de votación, salvo en las mesas donde se encuentren electores en cola para votar, y entramos en la etapa de escrutinio, transmisión y totalización", escribió en Twitter Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A esa misma hora, diversos invitados del Gobierno, entre ellos el político español Juan Carlos Monedero, comenzaron a mostrar su impresión de las elecciones en la sede del CNE.

En anteriores elecciones, el ente electoral prorrogó durante varias horas el horario de votación, algo que permite la ley venezolana, al haber gente esperando a las puertas.

Los centros abrieron a las 6:00 hora local (10:00 GMT), momento en el que todas las mesas del país deberían estar instaladas, según el mandato del CNE.

No obstante, la apertura se hizo de forma escalonada y el presidente de esa entidad, Pedro Calzadilla, explicó que a las 11.00 (15.00 GMT) el 2 % de las mesas todavía no estaba funcionando.

El funcionario mencionó que, hasta el ecuador de la jornada, se habían producido "incidentes aislados" y "menores, como siempre ocurre".

No obstante, ante las insistentes preguntas de la prensa al respecto, se negó a responder sobre casos concretos y se limitó a decir que son "cuantitativamente insignificantes", haciendo hincapié en que el 98 % de las mesas estaban instaladas cinco horas después de la apertura oficial y obviando que el 2 % seguían cerradas.

Los venezolanos estaban llamados hoy para elegir a los 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales, en unos comicios en los que los electores podrán optar por el oficialismo o la oposición mayoritaria, que no concurría a unas elecciones desde 2017.