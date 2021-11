China.- Medios chinos publican vídeos de la tenista Peng Shuai en la ceremonia de inauguración de un torneo este domingo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El editor jefe del diario internacional del Gobierno chino 'Global Times', Hu Xijin, ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo que muestra a la tenista Peng Shuai, desaparecida tras haber denunciado el acoso sexual del exviceprimer ministro de su país, aparentemente participando en la ceremonia de apertura de un torneo de tenis este domingo.



"El fotorreportero del 'Global Times' Cui Meng la ha captado en el lugar", ha escrito Xijin, después de haber asegurado en las últimas horas que la tenista se presentaría en público "pronto" y participaría en algunas actividades.



En el vídeo, a Peng se la puede ver saludando junto a otras personas en un estadio. La también periodista del 'Global Times' Qingqing Chen ha publicado en su cuenta de Twitter otro vídeo en el que se puede ver a Peng firmando pelotas de tenis rodeada de jóvenes.



"Vídeo rodado por mi colega Cui Meng en el Centro Nacional de Tenis que muestra a Peng Shuai firmando pelotas de tenis de gran tamaño durante la ceremonia de inauguración de la final" de un torneo juvenil de tenis, ha escrito la periodista.



El sábado, Xijin publicó también dos vídeos que aparentemente mostraban a Peng cenando en un restaurante, con lo que el editor pretendía despejar las dudas acerca de su paradero y su estado de salud, si bien las imágenes no fueron consideradas "suficientes" por la Asociación Femenina de Tenis (WTA).



"Si bien es positivo verla, no está claro si es libre y capaz de tomar decisiones y actuar por su cuenta, sin coacción o interferencia externa", explicó entonces el presidente de la WTA, Steve Simon, en un comunicado.



Estados Unidos y Naciones Unidas habían demandado también información sobre el paradero y el estado de la tenista, que no había sido vista en público desde que acusó a Zhang Gaoli, exviceprimer ministro chino, de obligarla a tener relaciones sexuales en su casa.