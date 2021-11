'Checo': "Tuvimos cerca el podio, pero desgraciadamente no funcionó"

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Losail (Qatar), 21 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que acabó cuarto el Gran Premio de Qatar, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo el circuito de Losail que tuvo "cerca el podio, pero" que "desgraciadamente no funcionó".

"Nos pudimos recuperar de la calificación (había quedado eliminado en la Q2 el sábado) y pudimos avanzar mucho desde la undécima plaza; por lo que estábamos en una muy buena posición para estar en el podio, pero desafortunadamente no funcionó", comentó 'Checo', que sigue cuarto en el Mundial, pero ahora suma 190 puntos, trece menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), al que podría arrebatar aún la tercera plaza final en las dos carreras que quedan.

"Ha sido una carrera muy agotadora, estuve todo el tiempo a tope, adelantando y apretando. Cambiamos nuestra estrategia a lo largo de la carrera; en algunas fase íbamos a hacer una parada y en otras dos, pero los neumáticos de otros explotaban, así que tuvimos que proteger los nuestros para evitar pinchazos y maximizar nuestra posición en el Mundial de constructores", indicó el mexicano sobre el campeonato por equipos, en el que Red Bull sigue segunda, pero a sólo cinco puntos ahora de Mercedes.

"Creo que teníamos el podio en el bolsillo, pero por segunda semana un coche de seguridad virtual nos ha costado potencialmente. No sé si sin él definitivamente hubiéramos alcanzado a Fernando, pero hubiéramos estado cerca", opinó el bravo piloto tapatío, que cuenta quince podios en la F1.

"Ahora estoy deseando que llegue Arabia Saudita y Abu Dhabi porque vamos a darlo todo, tenemos una gran oportunidad de llegar a la cima del Campeonato de Constructores, hay cinco puntos en él, es todo por jugar y ese es el objetivo", concluyó 'Checo' después de acabar cuarto en Losail.