Canadá.- Ascienden a cuatro los muertos por un deslizamiento de tierra a causa de las fuertes lluvias en Canadá

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El balance de víctimas mortales a causa del deslizamiento de tierra registrado el lunes a causa de las lluvias torrenciales caídas en la provincia canadiense de Columbia Británica, situada en el oeste del país, ha ascendido a cuatro, según han confirmado las autoridades.



Las autoridades indicaron en un primer momento que el deslave cerca del lago Duffey había dejado un muerto y cuatro desaparecidos, si bien la directora de los servicios forenses de la provincia, Lisa Lapointe, ha indicado que en la zona han sido hallados otros tres cadáveres.



Lapointe ha resaltado que los esfuerzos para intentar localizar a la otra persona desaparecida no han tenido éxito por ahora, tras unas lluvias torrenciales que han dejado además miles de desplazados y daños en carreteras e infraestructuras, según ha recogido el diario canadiense 'The Globe and Mail'.



Durante la jornada del sábado, las autoridades de Columbia Británica anunciaron la imposición de medidas para racionar la gasolina de forma temporal debido a las dificultades de suministro a causa de las lluvias. Asimismo, informaron de que los desplazamientos se verán restringidos por motivos de seguridad



Con estas medidas, el Gobierno de Columbia Británica, provincia que se encuentra ahora bajo un estado de emergencia, espera contribuir al tráfico comercial y a estabilizar las cadenas de suministro, además de ayudar a los evacuados a regresar a sus casas.



Según datos del Gobierno, aproximadamente 14.000 residentes siguen desplazados en la zona, donde un millar de granjas han tenido también que ser desalojadas. El primer ministro, Justin Trudeau, ha prometido que "hará todo lo posible por ayudar a la gente de forma directa".