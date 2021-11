Bordalás: "Hemos hecho un trabajo fantástico ante un gran equipo"

José Bordalás gesticula durante el partido de la jornada 14 de LaLiga Santander ante la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 21 nov. (EFE).- El técnico del Valencia, José Bordalás, no escondió su satisfacción por empatar en San Sebastián y señaló tras el partido que su equipo hizo "un trabajo fantástico ante un gran equipo".

"Más allá del resultado me quedo con el trabajo de mis jugadores ante el líder del campeonato, una Real que tiene un potencial ofensivo muy grande, hemos pasado los apuros mínimos y dejado la portería a cero", declaró tras el encuentro el preparador alicantino.

Bordalás dijo también que su satisfacción no era total porque no había podido llevarse un triunfo que "en el tramo final pudo llegar porque hubo ocasiones para ello".

El preparador alicantino consideró que el Valencia está en el camino que busca y que tiene que pasar por "no conceder facilidades y no encajar muchos goles porque nos han hecho 20 y eso es una hemorragia que había que cortar".

Reconoció que este empate "da mucho moral para lo que viene" una jornada después de empatar un encuentro perdido ante el Atlético de Madrid y señaló que se va de San Sebastián con la "sensación de haber podido ganar".

"Al final hemos tenido incluso ocasiones para vencer. Maxi pudo marcar y la última falta de Carlos Soler también ha estado ahí, al menos ha sido esa mi sensación", concluyó un satisfecho Bordalás.