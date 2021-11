Blatter: "La elección de Qatar fue un gran error"

Sepp Blatter, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/PETER SCHNEIDER

París, 21 nov (EFE).- El expresidente de la FIFA Josep Blatter consideró que la atribución a Qatar del Mundial de 2022 "fue un gran error" y consideró que el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue quien intervino para que el emirato lograra esa competición.

"Estaba decepcionado por la victoria de Qatar", dijo Blatter en una entrevista que publica este domingo la edición digital del diario francés Le Monde.

Blatter, que se vio obligado a dimitir el 2 de junio de 2015 por un escándalo de corrupción, cuatro días después de ser reelegido como presidente de la FIFA, considera que Sarkozy convenció al entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, para que apoyara a Qatar y no a Estados Unidos, como habían acordado hasta ese momento.

A eso se sumó que en aquella ocasión se atribuyeron de un golpe dos Mundiales, el de 2018, que recayó en Rusia -al que también optaban España y Portugal en una candidatura conjunta- y el de 2022, para el que el favorito era Estados Unidos pero que finalmente se quedó Qatar.

Blatter señaló que sobre el Mundial qatarí pesaban muchas interrogantes, como el tamaño del país o las fechas en las que debía celebrarse la competición, ya que en verano hace demasiado calor.

"Pensaba que tanto peligro no haría peligrar nuestro acuerdo de principio para atribuir los dos Mundiales a Rusia y Estados Unidos", dijo.

Pero la intervención de Sarkozy, agregó, "lo cambió todo", según el expresidente de la FIFA, que no descarta que "circulara dinero" en toda esa operación, sin acusar directamente a nadie.

"En decisiones tan importantes como la atribución de un Mundial es muy posible que el dinero circule y que alguien se lo meta en el bolsillo", señaló Blatter, que consideró que la investigación abierta por la FIFA para detectarlo no fue "suficientemente estricta".

"Sin la intervención de última hora de Sarkozy sobre Platini, Qatar no habría tenido nunca el Mundial", dijo el expresidente de la FIFA, que ligó ese apoyo a la compra del PSG por un fondo soberano del emirato y a "las grandes actividades económicas entre Qatar y Francia".

"Es la primera vez que una intervención política cambia una gran decisión del fútbol", dijo, al tiempo que reiteró que "en el plano social y climático fue un gran error dar el Mundial a Qatar".