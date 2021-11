Baloncesto/NBA.- Willy Hernangómez aprovecha sus minutos con los Pelicans y Garuba debuta en la G League

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El pívot español Willy Hernangómez ha gozado de minutos en la derrota de New Orleans Pelicans ante Indiana Pacers (111-94), en una jornada NBA en la que Juancho Hernangómez ha disfrutado de una victoria con Boston Celtics, Santi Aldama ha caído con Memphis Grizzlies y Usman Garuba ha debutado en la Liga de Desarrollo.



El mayor de los Hernangómez aprovechó los casi seis minutos que tuvo sobre la cancha del Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis para aportar 6 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. El lituano Domantas Sabonis, con un 'doble-doble' de 20 puntos y 10 rebotes, desterró las esperanzas de los de Luisiana (3-15), penúltimos de la Conferencia Oeste.



Mientras, Boston Celtics disfrutó de su segundo triunfo consecutivo al imponerse esta madrugada a Oklahoma City Thunder (111-105) para mantenerse en la séptima plaza del Este, comandado por el buen hacer de Jayson Tatum (33) y de Dennis Schroder (29). Juancho Hernangómez solo logró un rebote en sus seis minutos en pista.



Más participativo estuvo el alero canario Santi Aldama, con 2 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 12 minutos para Memphis Grizzlies, que cayó con estrépito en su enfrentamiento con Minnesota Timberwolves (138-95). Los de Tennessee (8-8), aun así, son octavos del Oeste.



Por último, el pívot castellano-manchego Usman Garuba no participó por decisión técnica en la derrota de Houston Rockets en casa de New York Knicks (106-99), pero sí debutó en la G League con Rio Grande Valley Vipers, logrando 14 puntos y 8 rebotes que contribuyeron al triunfo sobre Capitanes de Ciudad de México (112-104).



