Asi fue el bautizo de Hugo Nieto, hijo de Fonsi y Marta Castro

Fonsi Nieto y Marta Castro bautizan a su primer hijo en común, Hugo, que acaba de cumplir un año. Una celebración de lo más íntima donde han estado presentes todos los familiares del dj, y por supuesto sus primos, Ángel, Pablo y Hugo Nieto. Una ceremonia de lo más familiar donde también hemos podido ver a alba carrillo con su hijo, así como el hermano del ya fallecido Ángel Nieto.



Marta Castro salía del convento donde su hijo Hugo ha recibido las aguas bautismales muy emocionada y con el niño en brazos. La mujer de Fonsi nieto nos confesaba que Pablo Nieto es el padrino y: "Mi amiga Aroa la madrina". En cuanto a la presencia de Alba Carrillo en este día tan especial, Marta solamente confirma que era importante que ella estuviese allí.



Fonsi Nieto, orgulloso padre, cogía en brazos a su hijo Hugo recién bautizado y sonríe ante los ojos de todos los familiares y seres queridos que han estado en el bautizo de su hijo. El dj nos confirmaba que su primo Pablo Nieto es el padrino del bebé: "Sí, Pablo".



Pablo Nieto, salía radiante de felicidad del convento donde el hijo de su primo Fonsi Nieto ha recibido las aguas bautismales: "Soy el padri, me ha tocado". Con una sonrisa en su rostro confirmaba que ha sido elegido como padrino y confesaba que: "La familia crece".



El motociclista bromea cuando le preguntamos sobre cuándo le va a tocar él bautizar a su descendencia y parece que por el momento no va a ser padre: "Pinta mal, de momento no". En cuanto a la presencia de Alba Carrillo en el bautizo, Pablo asegura que: "Importante, una familia siempre unida".