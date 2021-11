Ancelotti dice que sustituyó a Vinicius para "evitar problemas"

El entrenador Real Madrid Carlo Ancelotti, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga disputado este domingo en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.- EFE/MIGUEL ÁNGEL MOLINA

Granada, 21 nov (EFE).- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que sustituyó al brasileño Vinicius Junior en la victoria de su equipo por 1-4 ante el Granada para "evitar problemas" porque "el partido estaba un poco caliente".

Ancelotti resaltó en rueda de prensa la "calidad del juego" de su equipo y que sacaron "muy bien desde atrás" el balón en el choque ante el Granada.

"Tras el segundo gol bajamos la intensidad y el ritmo, pero somos efectivos cuando tenemos que serlo", añadió el italiano.

Ancelotti confirmó que todos sus cambios fueron para "dar descanso a los que más habían jugado" aunque resaltó que "el equipo está bien físicamente" y que tiene "confianza" en los que "están jugando menos".

En cuanto a nombres propios, indico que el brasileño Eder Militao no actuó porque "estaba algo cansado", cree que Nacho Fernández lo hizo "muy bien" y resaltó que Marco Asensio "ha cumplido, ha marcado y ha mostrado su calidad".

Sobre el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos, afirmó que "están a un nivel muy alto" y que "siguen siendo los mejores medios del mundo".

"Tienen una calidad que es difícil de explicar y sorprende lo que hacen, algunas cosas que ni les pido, como sus cambios de posición. No me voy a meter en cómo tienen que moverse", comentó sobre Kroos y Modric un bromista Ancelotti, quien añadió que "Camavinga, Valverde y Blanco están listos" para cuando tengan que sustituirlos.

De Jesús Vallejo, que debutó este domingo en liga, afirmó que "merece jugar porque su profesionalidad es lo más alto que hay en un jugador de fútbol", mientras que sobre la roja al rojiblanco Ramón Rodríguez 'Monchu' comentó que no vio la jugada pero que no fue "determinante para el partido".