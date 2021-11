AMP.- China/Lituania.- China rebaja sus relaciones con Lituania tras la apertura de una oficina de Taiwán en el país

Lituania dice "lamentar" la decisión de Pekín pero defiende la apertura de la oficina



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han decidido este domingo rebajar la relación diplomática con Lituania al nivel de encargado de negocios, pocos días después de que Taiwán pusiera en marcha una oficina de representación en el país europeo.



La noticia ha sido anunciada por el Ministerio de Exteriores chino este domingo en un comunicado en el que ha destacado que Lituania "ha ignorado la firme protesta de China" y ha permitido a Taiwán la apertura de dicha oficina.



"Este acto crea abiertamente la falsa impresión de 'una China, un Taiwán' en el mundo, rechaza el compromiso de Lituania en el comunicado sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, socava la soberanía y la integridad territorial de China y supone una grave interferencia en los asuntos internos de China", ha dicho.



Así, ha mostrado su "firme indignación y protesta" y ha reiterado que "sólo hay una China en el mundo" que "el Gobierno de China es el único gobierno legal que representa a la totalidad de China", antes de lamentar que Lituania haya ignorado sus "solemnes posiciones" sobre este asunto y las "normas básicas sobre las relaciones internacionales".



En este sentido, ha hecho hincapié en que la decisión de Vilna "no tiene otra opción que reducir sus relaciones diplomáticas" para "defender su soberanía nacional y las normas básicas de las relaciones internacionales", al tiempo que ha subrayado que "el Gobierno de Lituania deberá asumir todas las consecuencias".



"Reclamamos a Lituania que corrija inmediatamente su error y que no subestime la firme decisión del pueblo chino, su voluntad y capacidad de defender la soberanía nacional y la integridad territorial", ha resaltado en su comunicado, publicado a través de su página web.



Por otra parte, ha lanzado una "firme advertencia" a las autoridades de Taiwán y ha reiterado que "Taiwán nunca será un país". "No importa cómo intenten las 'fuerzas de independencia de Taiwán' distorsionar los hechos y confundir blanco y negro, el hecho histórico es que el territorio continental y Taiwán pertenecen a una sola China no puede ser cambiado". "Los intentos de buscar apoyo internacional para una manipulación política se demostrarán como un callejón sin salida", ha zanjado.



El Ministerio de Exteriores chino ya había advertido a Lituania de posibles consecuencias tras el anuncio de la apertura de la oficina. No es la primera que la isla instala en el extranjero, sin embargo en el resto se ha optado por emplear el nombre de la capital y no el del propio Taiwán.



"Solo hay una China en el mundo, Taiwán es una parte inalienable del territorio de China (...) Exigimos que la Lituania corrija inmediatamente su decisión equivocada", declaró el viernes el Ministerio en un comunicado.



En respuesta, el Ministerio de Exteriores lituano ha dicho "lamentar" la decisión de Pekín de "no devolver embajadores y cambiar el nivel de las relaciones diplomáticas" al de encargados de negocios.



"Lituania reafirma su respeto a la política de 'una sola China', pero al mismo tiempo tiene derecho a expandir su cooperación con Taiwán y a recibir y establecer representaciones no diplomáticas para garantizar el desarrollo práctico de esos lazos, como hacen muchos otros países", ha defendido.



En este sentido, ha resaltado en su comunicado que la apertura de la oficina taiwanesa en Lituania "está fundamentada en intereses económicos". El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ya declaró en agosto que el país ha aplicado la política de "una sola China" desde 1991, cuando se establecieron relaciones diplomáticas con Pekín.