Alonso: "He esperado mucho por esto, soy muy feliz"

Losail (Qatar), 21 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que este domingo brilló en la noche de Losail para acabar tercero el Gran Premio de Qatar y ser declarado Piloto del Día, declaró que ha "esperado mucho" a que llegara este momento y que es "muy feliz".

El doble campeón mundial asturiano, de 40 años, que firmó su podio número 98 en Fórmula Uno, no subía a un 'cajón' de la categoría reina desde 2014, cuando lo hizo por última vez en el circuito de Shanghái, durante el Gran Premio de China de ese año.

"Hacía siete años que no subíamos al podio; estuvimos cerca en algunas carreras, pero no pudo ser. Finalmente lo hemos conseguido", declaró Alonso nada más bajarse del coche en Losail.

"Pensé incluso que podía llegar a liderar la carrera al salir con los neumáticos blandos; que podría pasar a Hamilton al principio, incluso. Al final, la cosa estuvo muy apretada con 'Checo' (el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, que fue cuarto), pero lo logré", manifestó un exultante Alonso este domingo en Qatar.

"Pensábamos que podíamos ir a una parada, pero no sabíamos la degradación que iba a haber", comentó el genial piloto asturiano, que arrancó tercero y al final acabó en ese puesto una carrera en la que, antes de afrontarla se permitió bromear con Efe advirtiendo de que se había "quedado una buena noche" en Losail.

"La carrera estuvo realmente bien ejecutada; y el equipo ha estado sensacional. Todo ha estado en un grado superior; he esperado mucho por este momento y estoy muy, pero que muy feliz", comentó el astro astur después de acabar tercero el Gran Premio de Qatar.