Alguacil:"Cuando no se puede ganar,por lo menos no perder y no encajar goles"

El entrenador del Valencia, José Bordalás (i), saluda a Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, antes del inicio del partido de este domingo en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 21 nov. (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, vio "cosas positivas" en el empate de su equipo ante el Valencia y recordó una de sus máximas, al declarar que "cuando no se puede ganar, por lo menos no perder y no encajar goles".

Alguacil valoró el punto ante un Valencia que "tiene un gran equipo y un gran entrenador" y por eso recordó sus palabras en la previa de este encuentro al augurar que el conjunto che " estará peleando con nosotros por los mismos objetivos al final de temporada".

No puso reparos al trabajo arbitral, muy discutido por una afición txuri urdin que le despidió con pañuelos de protesta, y solo indicó que el colegiado" ha puesto ahí el listón y nos tenemos que adaptar a ello".

Alguacil dijo también que no está preocupado por lo caro que se le ha puesto el gol a sus jugadores cuando juegan en casa, recordó que un equipo como el Barcelona "ante el Espanyol hizo 1 gol y tiene los mejores jugadores" y subrayó que ve a los suyos "vivos y haciendo ocasiones, algo que da tranquilidad".

No tiene dudas de que al final los 4 grandes presupuestos estarán en las primeras posiciones, por eso concede mucho valor a seguir sumando y a haber alcanzado "los 29 puntos con un estilo de juego que siempre busca la victoria", por lo que confía en "darle continuidad y sobre todo defender la portería para no encajar".

El técnico txuri urdin reconoció que hay que mejorar en los partidos en el Reale Arena ya que son "3 empates seguidos" y consideró que a su plantilla le faltó fortuna en los minutos finales con "ocasiones bastante claras y un esfuerzo brutal de todo el equipo".