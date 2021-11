Alba Carrillo, feliz en el bautizo del hijo de Fonsi Nieto y Marta Castro

21-11-2021 ALBA CARRILLO. MADRID, 21 (CHANCE) Han sido muchas las veces que hemos visto a Alba Carrillo hablando mal de su expareja, Feliciano López, sin embargo no ha ocurrido lo mismo con Fonsi Nieto, padre de su hijo. Y es que aunque la modelo tuviera algún enfrentamiento con él, ahora goza de muy buena relación con el dj, sobre todo por el bienestar de su hijo. Tanto es así que este sábado hemos visto a la colaboradora de televisión en el bautizo del segundo hijo de Fonsi. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Han sido muchas las veces que hemos visto a Alba Carrillo hablando mal de su expareja, Feliciano López, sin embargo no ha ocurrido lo mismo con Fonsi Nieto, padre de su hijo. Y es que aunque la modelo tuviera algún enfrentamiento con él, ahora goza de muy buena relación con el dj, sobre todo por el bienestar de su hijo. Tanto es así que este sábado hemos visto a la colaboradora de televisión en el bautizo del segundo hijo de Fonsi.



Alba Carrillo salía muy feliz del bautizo de Hugo Nieto, el hermano de su hijo, y nos confirma que está mejor acompañada que nunca: "Con el chico más guapo, que es el mío" refiriéndose a su hijo.



En cuanto al paso del tiempo y lo mucho que ha crecido su hijo, la colaboradora confiesa que no le da pena de momento porque: "Es ley de vida, pero me quiere mucho, así que". Además, la colaboradora de televisión nos confiesa que sigue adelante con el proyecto de ser de nuevo madre, en este caso, soltera: "Sí, claro. Las familias ahora son muy diversas".



La modelo nos desvela que su presencia en el bautizo solo refleja la buena relación que hay con la familia del padre de su hijo: "Sí, ya toca que esté todo bien, pero ya lleva tiempo, como tiene que ser, y que dure".